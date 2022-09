Скандал с Сергеем Полунины получил продолжение

Звезда балета Сергей Полунин подвергся травле за свой номер. 32-летний Полунин вышел на связь в соцсети и подробно рассказал о случившемся. «Хотел поделиться информацией и попросить помочь разобраться с этим. Инцидент произошел вчера в Ташкенте после того, как я станцевал соло про русских солдат, про погибших русских солдат. Песня добрая, про то, как мы благодарны им и обязательно встретимся снова. Сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана позволили себе орать на весь театр: «Кто разрешил ему танцевать под эту песню?» Мол, ее нужно было сразу выключить. Позволили себе кричать на моих сотрудников. Решили после этого не платить танцовщикам суточные. Они приехали, потратили свое время, выступили, провели два успешных концерта. И после этого решили нас судить и отсудить деньги, которые заплатили», — шокирован он. Сергей обещал, что так просто это дело не оставит и обратился за помощью в посольство России в Узбекистане. Сегодня артист сообщил о развитии событий. «Пока позитивных сдвигов не произошло. Были уволены в фонде люди, но... По словам рабочих фонда, они переживали, что блогеры могут выложить этот танец про русских солдат в СМИ. Но они почему-то думали, что это намного лучше — оскорблять русского артиста, судить, кричать на его работников. То есть это для них нормально?» — вопрошает звезда.В Фонде развития культуры и искусства Узбекистана прокомментировали инцидент, отметив, что выступление артиста Полунина прошло не по утвержденной программе. Вместо заявленной в шоу композиции Take Me To Church ирландского певца Hozier он стал использовать трек SHAMANa. Однако Сергей возразил, мол, сотрудники фонда прекрасно знали о сет-листе. «Чего я добиваюсь, так это правильного отношения к русским артистам. Вся программа, с которой я выступал в Узбекистане, была согласована заранее, никаких сюрпризов на шоу не было», — заверил он. Однако организаторы все еще продолжают давить на него и команду. «Та реакция, которая последовала после выступления, непозволительна. И мы не должны допускать такого поведения в отношении нас, русских артистов. К сожалению, это пока не дошло до сотрудников Фонда культурных инициатив Узбекистана. Продолжается давление, угрозы. Давайте посмотрим, как подобные действия в отношении русского артиста повлияют на ваш фонд. Мы больше русских в обиду не дадим», — заключил Полунин.