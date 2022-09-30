Сколько продлится мощная магнитная буря, которая началась 30 сентября 2022 года
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Сколько продлится мощная магнитная буря, которая началась 30 сентября 2022 года

Сколько продлится мощная магнитная буря, которая началась 30 сентября 2022 года

Пятница началась с неприятного сюрприза. Активность Солнца возросла, и потому сила магнитной бури будет лишь нарастать, начиная с 30 сентября 2022 года. По прогнозам, вся первая неделя октября пройдет под знаком мощного геомагнитного шторма, что скажется даже на людях, далеких от метеочувствительности.

Скольких баллов достигнет буря 30 сентября 2022 года

В эти сутки магнитная буря пойдет по нарастающей. У же ночью наблюдались незначительные возмущения в магнитном поле Земли, а утром они переросли в слабую магнитную бурю. К сожалению, на этом история не закончится. После 15:00 колебания станут сильнее — на уровне 4 баллов, а к вечеру буря достигнет 5-балльной отметки.


В течение нескольких часов жители Земли могут почувствовать, как энергия покидает их, могут появиться недомогания. Паниковать не стоит: если настроиться на позитивный лад, то пережить затяжные магнитные бури гораздо легче.

Мощная магнитная буря продолжится в октябре

После 30 сентября магнитная буря будет лишь увеличиваться. Так, 1 октября нас ждет мощный магнитный шторм в пределах 6-8 баллов. В этот день нужно быть особенно осторожным и избегать сильных нагрузок, большого скопления людей.

2 октября ситуация немного улучшится, но показатель спадет лишь до 5 баллов. Такая ситуация продлится до 4 октября, когда сила бури будет находиться на уровне 4 баллов.

Понижение солнечной активности с 6 по 9 октября несколько исправит ситуацию. 3-балльные всплески ощутят крайне мало людей, особенно после пройденного «испытания». В целом ситуация начнет выравниваться, и последующие дни будут спокойными.

Согласно предварительным прогнозам, солнечные всплески вновь накроют Землю в период с 15 по 24 число. Бури будут не слишком сильными, на уровне 3-4 баллов.

В конце месяца будет еще одна сильная магнитная буря, предположительно 28 октября.

Как спастись от мощной магнитной бури


  • Чтобы магнитный шторм не застал вас врасплох, следите за прогнозом солнечной активности. Будучи предупрежденным, вы сможете морально и физически подготовиться к неблагоприятному периоду.
  • Держите связь со своим лечащим врачом, чтобы в случае ухудшения самочувствия получить необходимые рекомендации.
  • Метеопатам в дни сильной геомагнитной активности лучше не выходить из дома. По возможности отложите все дела.
  • Оставаясь дома, не забудьте проветривать помещение. Заранее необходимо сделать влажную уборку. Это улучшит микроклимат в доме.
  • Исключите получение плохих новостей, если нужно, отложите в сторону все гаджеты и почитайте книжку. Главное — не испортить моральный дух, потому что тогда справиться с плохим самочувствием станет гораздо сложнее.
  • Делайте зарядку, пейте чистую воду, чай из трав и морсы.
  • Разнообразьте свой рацион полезными продуктами.
  • Ложитесь спать вовремя и вставайте пораньше. Если лежать в постели очень долго, то можно почувствовать «разбитость».

 

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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