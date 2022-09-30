Состоялся долгожданный релиз Pathfinder: Wrath of the Righteous на приставках Xbox
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Состоялся долгожданный релиз Pathfinder: Wrath of the Righteous на приставках Xbox

Состоялся долгожданный релиз Pathfinder: Wrath of the Righteous на приставках Xbox


Ролевая игра Pathfinder: Wrath of the Righteous добралась до релиза на консолях Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5. На приставках проект вышел более чем через год после релиза на PC. К релизу на консолях Pathfinder: Wrath of the Righteous разработчики представили новый трейлер, который можно видеть ниже.


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Pathfinder: Wrath of the Righteous выходит на консолях в расширенном издании, которое включает в себя все выходившие ранее бесплатные дополнения, а также некоторые улучшения: интерфейса, баланса и некоторый дополнительный контент.

Напомним, после релиза на PC игра Pathfinder: Wrath of the Righteous получила хорошие отзывы от критиков и игроков. Сейчас у проекта на Opencritic оценка в 82 балла из 100.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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