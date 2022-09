Состоялся долгожданный релиз Pathfinder: Wrath of the Righteous на приставках Xbox

Вадим Карасев





Ролевая игра Pathfinder: Wrath of the Righteous добралась до релиза на консолях Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5. На приставках проект вышел более чем через год после релиза на PC. К релизу на консолях Pathfinder: Wrath of the Righteous разработчики представили новый трейлер, который можно видеть ниже.

Pathfinder: Wrath of the Righteous выходит на консолях в расширенном издании, которое включает в себя все выходившие ранее бесплатные дополнения, а также некоторые улучшения: интерфейса, баланса и некоторый дополнительный контент.

Напомним, после релиза на PC игра Pathfinder: Wrath of the Righteous получила хорошие отзывы от критиков и игроков. Сейчас у проекта на Opencritic оценка в 82 балла из 100.