. Средневековый слэшер Mordhau можно опробовать на Xbox
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Средневековый слэшер Mordhau можно опробовать на Xbox

Средневековый слэшер Mordhau можно опробовать на Xbox


Команда Xbox и разработчики Mordhau объявили о старте тестирования игры на приставках Xbox. Опробовать проект могут пока только инсайдеры, получив демо-версию игры через Xbox Insider Hub.

Чтобы сыграть в демо-версию Mordhau на приставках Xbox, инсайдеры должны найти в списке игр для предварительного просмотра соответствующий проект и установить его из Microsoft Store. Важно сказать, что в анонсе не указаны сроки тестирования демо-версии Mordhau, но оговаривается, что она доступна только игрокам в европейском регионе.

Mordhau — это многопользовательский средневековый слэшер, который поддерживает участие до 64 игроков. Игра имеет «Очень положительные» отзывы в Steam, суммарное количество которых превышает 84 тысячи штук.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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