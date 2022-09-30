Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2022 года
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Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2022 года

Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2022 года

Опрятный внешний вид привлекает внимание и помогает чувствовать себя увереннее. Рекомендации, отраженные в лунном календаре, помогут выбрать оптимальные дни в октябре, чтобы сделать красивый маникюр и не навредить ноготкам.


Осенью настроение не всегда на высоте, поэтому нас часто одолевают грусть и тоска по уходящему лету. Настроиться на оптимистичный лад и активно привлекать в жизнь счастье будет проще, если позаботиться о себе. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбрать благоприятные по энергетике дни, чтобы сходить к мастеру маникюра и позаботиться о своем имидже.

1 октября: рост Луны в Стрельце — не самое лучшее сочетание. Сегодня стричь ногти — к неприятностям и ошибкам в делах. Для того, чтобы избежать проблем, стоит привлечь удачу с самого утра и обходить стороной неоднозначные ситуации.

2, 3 и 4 октября: стрижка ногтей под влиянием растущей Луны в созвездии Козерога усилит привлекательность и поднимет настроение. В эти дни можно смело делать яркий маникюр и побаловать себя комплексными ухаживающими процедурами.

5, 6 октября: под влиянием растущей Луны в Водолее энергетика пространства нестабильна. Астрологи рекомендуют стричь ноготки 6 октября, чтобы привлечь позитивные перемены. 5 числа от такой процедуры стоит воздержаться, чтобы не портить себе настроения и не ссориться с близкими людьми.

7, 8 октября: стрижка ногтей во время пребывания растущей Луны в Рыбах будет уместной и станет отличной подстраховкой от неприятностей. В эти дни не стоит наращивать ноготки — они не продержатся долго и могут стать причиной расслоения ногтевых пластин.


9, 10 октября: влияние Овна усиливается Полнолунием, которое пройдет 9 октября. В этот день стричь ногти опасно из-за риска растерять жизненные силы. 10 числа стоит быть аккуратнее с острыми предметами, чтобы не пораниться. Уместными будут ухаживающие процедуры, в том числе ванночки с целебными травами для укрепления ногтей.

11, 12 октября: Луна убывает, перемещаясь в созвездие Тельца. В это время стрижка ногтей не навредит, однако отрастать они будут дольше обычного. Маникюр зеленых и золотых оттенков привлечет финансовое благополучие, а нарощенные ноготки будут держаться дольше обычного.

13, 14 и 15 октября: Луна перемещается в Знак Близнецов. Это время подходит для смелых экспериментов и ярких красок. Использование любимых оттенков не только поднимет настроение, но и привлечет удачу. Стричь ноготки в этот период лучше с утра.

16, 17 октября: убывающая Луна в союзе с созвездием Рака — не лучшее сочетание для смены имиджа. В эти дни стрижка ногтей может стать причиной апатии, которая с легкостью перерастет в осеннюю депрессию. Уберечься от опасности получится, если занять себя любимым хобби и отказаться от идеи сделать маникюр.

18, 19 и 20 октября: Луна убывает, переходя в Знак Льва, и это время подходит для ярких образов. Стрижка ногтей и новый маникюр будут кстати для тех, кто готов к решительным переменам и больше не хочет довольствоваться вторыми ролями.

21, 22 октября: переход Луны в созвездие Девы благоприятен для стрижки ногтей лишь 21 октября. В этот день благодаря стрижке удастся обрести гармонию и взаимопонимание с близкими. 22 числа маникюр доставит больше неудобств и спровоцирует обидчивость.


23, 24 октября: убывающая Луна в Весах — время сомнений, поэтому маникюр лучше отложить. Стрижка ногтей также не будет способствовать хорошему настроению, поэтому астрологи рекомендуют ограничиться уходом за руками в целом.

25, 26 и 27 октября: Новолуние в Скорпионе и последующий рост Луны — неудачное время для стрижки ногтей. В эти дни есть риск попрощаться с удачей и привлечь мелкие неприятности из-за манипуляций с ногтевыми пластинами.

28, 29 октября: Луна продолжает набираться сил в созвездии Стрельца. Стричь ногти при таком сочетании чревато неприятностями, а значит, маникюру стоит предпочесть солевые или парафиновые ванночки, а также увлажняющие кожу и ногти средства.

30, 31 октября: Луна в Козероге — прекрасное время для обновлений. Новый яркий маникюр поможет стать уверенней и без труда найти общий язык с окружением. Кроме того, стрижка ногтей в утренние часты поможет привлечь любовь.

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По материалам: dailyhoro.ru

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