Светлана Бондарчук советует не заводить отношения с жадными мужчинами

53-летняя светская львица Светлана Бондарчук рассказала об отношениях с мужчинами. Светлана счастлива во втором браке. С первым мужем, Федором Бондарчуком, она познакомилась еще в юности. Влюбленные прожили вместе более 25 лет, модель вырастила сына Сергея и дочь Варвару. Сейчас Светлана замужем за продюсером Сергеем Харченко. Говоря об избранниках, телеведущая призналась, что никто из них не был скуп. «С жадным мужем лучше не жить. У меня лично такого опыта не было. Мне везло с мужьями. Не живите, девочки, с жадинами», — обратилась к россиянкам Светлана. Она тепло приняла падчерицу. Сергей воспитывает дочь Юнну от первого брака, сейчас девочке девять лет. Подписчица рассказала Бондарчук, что ей уже три года не удается найти общий язык с ребенком мужа. Теледива посчитала, что в таких случаях стоит обратиться за советом к специалистам.«Это сложная история у вас. Может, вы не подходите друг другу не то, что дочь и мачеха, а просто по человеческим параметрам? Но вы, как взрослый человек, пообщайтесь с психологом детским. Вообще, лучше полюбить. Потому что это важный человек в жизни вашего мужа», — заверила Светлана. Ее сын Сергей состоял в браке с Татой Мамиашвили. Девушка родила от избранника дочерей Маргариту и Веру. Однако после семи лет семейной жизни супруги развелись. Сейчас Тата замужем за Филиппом Фроловым. В прошлом году она стала матерью в третий раз, у нее появился на свет сын Михаил. А уже этой осенью стало известно о четвертой беременности Таты. Светлана осталась в хороших отношениях с бывшей невесткой и поддерживает с ней контакт. «Не так уж часто, как хотелось бы, мы общаемся. Но мы не потерялись, у нас есть общие дети, и это прекрасно. И даже новые. Сын Миша был у нас в гостях с Сергеем. Мы общаемся. У нас нормальные теплые человеческие отношения», — улыбнулась Бондарчук. Она также раскрыла параметры своей фигуры. Вес телеведущей составляет 177 сантиметров при весе в 60 килограммов. У Светланы второй размер груди, размер ноги 39,5, а объем талии 70 сантиметров.