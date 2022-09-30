Трудные решения: 6 способов не оступиться, когда на пути встретилась дилемма

Вадим Карасев

В жизни каждого человека периодически случаются неприятности. Когда перед нами возникает дилемма или приходится преодолевать трудности, важно помнить о нескольких способах сохранить самообладание и не допустить критическую ошибку.

Сила нашего разума и подсознания огромна, поэтому во время поисков верного решения в трудной жизненной ситуации важно сохранять уверенность в себе. Также нужно следовать простым рекомендациям, описанным далее.

Избавьтесь от стресса

В стрессовом состоянии наши чакры перестают работать корректно. Более того, когда мы находимся в возбужденном состоянии, мы попросту не может мыслить правильно. Нами движут эмоции, поэтому принятие правильного решения становится практические невозможным. Тут важно сначала успокоиться.

Если нужно успокоиться прямо сейчас, то попробуйте воспользоваться, к примеру, медитациями или дыхательными техниками. Если тяжелый жизненный период затянулся, нужно взять отпуск. Отдых и смена обстановки — это то, что доктор прописал. Если отпуск взять не получается, то хотя бы не перенапрягайтесь и не перегружайте себя работой и делами.

Поставьте на свое место своего друга

Если бы ваш друг попал в ваше положение, то что бы вы ему посоветовали? Ответ на этот вопрос поможет легче принять решение, а также набраться смелости. Иногда важно говорить с самими собой, словно вы пытаетесь помочь сами себе. Представляйте одну половину себя в таком разговоре мудрецом и человеком, который свободен от предрассудков и страхов. Порой такой метод действительно очень помогает.

Метод сравнения

Если есть время, возьмите листок и ручку, либо откройте текстовый файл на компьютере или в смартфоне. Теперь запишите все плюсы и минусы каждого решения. Да, эти плюсы и минус есть у вас в голове, но визуализировать их одновременно вы не сможете. Когда вы напишите все плюсы и минусы каждого возможно решения в трудной жизненной ситуации, то вы сможете добиться максимальной наглядности каждого из них. Так будет гораздо проще оценить возможные риски и подводные камни любого из путей. Данный метод позволит вам делать выбор без лишних раздумий и траты драгоценного времени.

Метод трех десяток

Если вы стоит на перекрестке судьбы, либо вам нужно принять решение о том, сворачивать с дороги или нет, то можете воспользоваться данным методом. Его суть состоит в том, что спросить себя: «Что произойдет после моего выбора через десять минут, десять месяце и десять лет?». Помните, что даже самое незначительное решение порой может менять ход вашей жизни.

Доверяйте интуиции

Это не значит, что нужно каждый раз слушать лишь свое шестое чувство. В основном это помогает, когда проблема появляется внезапно и требует наискорейшей реакции с вашей стороны. Когда наши возможности ограничены, а времени на раздумья нет, Вселенная не упустит шанса, чтобы помочь нам. Сделать это проще всего можно через наш внутренний голос. Доверяйте ощущениям, если логика в текущей ситуации бессильна.

Если вы думаете, что ваша интуиция слаба. то попробуйте почаще пользоваться талисманами, которые способны в значительной степени её усилить.

Не забывайте слушать мудрых людей

Если в вашем окружении есть люди, которым вы безраздельно доверяете, то в трудные жизненные моменты очень важно прислушиваться к их словам. В их рекомендациях и советах может содержаться действительно полезная информация. Если же вам дают непрошеные советы те, в чьей лояльности и преданности вы сомневаетесь, то таким людям доверять не стоит.