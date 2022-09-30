. Турция угрожает США ответом на поощрение Кипра и Греции за антироссийскую политику

Вадим Карасев

Турция будет говорить на "понятном языке" с теми странами, которые не собираются с ней сотрудничать. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

Как утверждает глава внешнеполитического ведомства, с Грецией республика собирается строго обсуждать двусторонние вопросы.

"Например, с Грецией будем разговаривать на понятном ей языке", — намекнул Чавушоглу.

Глава МИД Турции завил, что его страна "конкретными шагами" планирует ответить на снятие американского эмбарго на поставки вооружения Республике Кипр.

"Турция ответит конкретными шагами на решение Вашингтона по снятию эмбарго на поставки оружия греческому Кипру. Если вы хотите эскалации на острове, мы ответим должным образом!" - отметил Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии привел в качестве примера американских "эскалационных" действий фактическое "поощрение" правительства населённой греками Республики Кипр. После того, как власти островного государства дипломатически дистанцировались от России, Соединённые Штаты приняли решение отменить эмбарго на поставку Никосии вооружения. Чавушоглу заявил, что, если бы Вашингтоном двигали иные мотивы, США оказали бы Кипру финансовую помощь, а не "провоцировали" бы Анкару.

"В Штатах утверждают, что реагируют на действия греков-киприотов, "отдаляющихся" от русских. Граждане России также имеют серьëзные активы на Южном Кипре. Вашингтоном фактически движет мысль: "В последние время Никосия несколько отдалилась Москвы, поэтому надо еë наградить". Предположим, имеет место сотрудничество в вопросе предотвращения отмывания денег. У меня нет данных, и поэтому не могу ничего сказать по этому поводу. Однако, разве ответом Вашингтона должна быть отмена эмбарго на поставки оружия на юг Кипра? США могут оказать Никосии помощь иного рода, к примеру, финансовую", — рассказал руководитель турецкого внешнеполитического ведомства.

Остров Кипр после войны 1974 года оказался фактически разделён на два государства: населённую греками Республику Кипр и самопровозглашённую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), чью независимость признаёт только Турция.

В июне в ходе встречи стран Североатлантического альянса глава Минобороны Турции Хулуси Акар вступил в острую конфронтацию с депутатами греческого парламента. Поводом послужила реакция депутатов Спилиоса Ливаноса, Манусоса Володакиса, Теодора Цакри и Андреа Ловердоса на публичное повторение требования Анкары к демилитаризации греческих островов на востоке Эгейского моря. Депутаты заявили, что турецкий министр таким образом пренебрегает суверенитетом Греции, а также ее воздушным пространством и морскими зонами.

В конце августа стало известно, что Греция задействовала системы противовоздушной обороны С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции. Турецкие военные самолеты совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса на Крите, писали в Newsit.gr. Эпизод, по данным авторов, произошел 23 августа к западу от Родоса на высоте 10 тысяч футов, когда С-300 "захватила" турецкие F-16.