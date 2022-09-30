. Турция угрожает США ответом на поощрение Кипра и Греции за антироссийскую политику
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Турция угрожает США ответом на поощрение Кипра и Греции за антироссийскую политику

Турция угрожает США ответом на поощрение Кипра и Греции за антироссийскую политику

Турция будет говорить на "понятном языке" с теми странами, которые не собираются с ней сотрудничать. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

Как утверждает глава внешнеполитического ведомства, с Грецией республика собирается строго обсуждать двусторонние вопросы.


"Например, с Грецией будем разговаривать на понятном ей языке", — намекнул Чавушоглу.

Глава МИД Турции завил, что его страна "конкретными шагами" планирует ответить на снятие американского эмбарго на поставки вооружения Республике Кипр.

"Турция ответит конкретными шагами на решение Вашингтона по снятию эмбарго на поставки оружия греческому Кипру. Если вы хотите эскалации на острове, мы ответим должным образом!" - отметил Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии привел в качестве примера американских "эскалационных" действий фактическое "поощрение" правительства населённой греками Республики Кипр. После того, как власти островного государства дипломатически дистанцировались от России, Соединённые Штаты приняли решение отменить эмбарго на поставку Никосии вооружения. Чавушоглу заявил, что, если бы Вашингтоном двигали иные мотивы, США оказали бы Кипру финансовую помощь, а не "провоцировали" бы Анкару.

"В Штатах утверждают, что реагируют на действия греков-киприотов, "отдаляющихся" от русских. Граждане России также имеют серьëзные активы на Южном Кипре. Вашингтоном фактически движет мысль: "В последние время Никосия несколько отдалилась Москвы, поэтому надо еë наградить". Предположим, имеет место сотрудничество в вопросе предотвращения отмывания денег. У меня нет данных, и поэтому не могу ничего сказать по этому поводу. Однако, разве ответом Вашингтона должна быть отмена эмбарго на поставки оружия на юг Кипра? США могут оказать Никосии помощь иного рода, к примеру, финансовую", — рассказал руководитель турецкого внешнеполитического ведомства.

Остров Кипр после войны 1974 года оказался фактически разделён на два государства: населённую греками Республику Кипр и самопровозглашённую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), чью независимость признаёт только Турция.

В июне в ходе встречи стран Североатлантического альянса глава Минобороны Турции Хулуси Акар вступил в острую конфронтацию с депутатами греческого парламента. Поводом послужила реакция депутатов Спилиоса Ливаноса, Манусоса Володакиса, Теодора Цакри и Андреа Ловердоса на публичное повторение требования Анкары к демилитаризации греческих островов на востоке Эгейского моря. Депутаты заявили, что турецкий министр таким образом пренебрегает суверенитетом Греции, а также ее воздушным пространством и морскими зонами.

В конце августа стало известно, что Греция задействовала системы противовоздушной обороны С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции. Турецкие военные самолеты совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса на Крите, писали в Newsit.gr. Эпизод, по данным авторов, произошел 23 августа к западу от Родоса на высоте 10 тысяч футов, когда С-300 "захватила" турецкие F-16.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Яна Рудковская строит дворец
Яна Рудковская строит дворец
Замок Аллы Пугачевой приносит ей огромные убытки
Замок Аллы Пугачевой приносит ей огромные убытки
Настасья Самбурская не запивает стресс спиртным
Настасья Самбурская не запивает стресс спиртным
Заглавную тему Starfield исполнил композитор игры в новом видео от Bethesda
Заглавную тему Starfield исполнил композитор игры в новом видео от
Инфляция в Европе достигла рекорда
Инфляция в Европе достигла рекорда
Информация о слежке за военнообязанными по QR-кодам оказалась недостоверной
Информация о слежке за военнообязанными по QR-кодам оказалась
Турция угрожает США ответом на поощрение Кипра и Греции за антироссийскую политику
Турция угрожает США ответом на поощрение Кипра и Греции за
Политолог назвал главные тезисы в речи Путина
Политолог назвал главные тезисы в речи Путина
Особенности и разновидности жанров ужасов и мистики
Особенности и разновидности жанров ужасов и мистики
Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история ужасов»
Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история
Команда Xbox рассмотрит возможность отключать Quick Resume на Xbox Series X | S для отдельных игр
Команда Xbox рассмотрит возможность отключать Quick Resume на Xbox
Шутка про гольф и пышногрудых женщин стоила вице-президенту Apple работы
Шутка про гольф и пышногрудых женщин стоила вице-президенту Apple

Топ на сегодня

Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной мобилизации
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Пропущенные похороны матери и смерть жены от рака. Потери Олега Протопопова после скандального побега из СССР
Пропущенные похороны матери и смерть жены от рака. Потери Олега
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Напольная плитка под камень – критерии выбора

Еще по теме

Турция и США обсудят вывод американских войск из Сирии
Чавушоглу рассказал, почему Турция приобрела российский ЗРК С-400
МИД Турции заявил об армянском лобби в российских СМИ
Чавушоглу: Турция полностью поддерживает территориальную целостность САР