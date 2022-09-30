Турция установила новый рекорд по поставкам товаров в Россию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Турция установила новый рекорд по поставкам товаров в Россию

Турция установила новый рекорд по поставкам товаров в РоссиюТурция поставила в Россию в августе товаров на рекордные 949 миллионов долларов

В августе Турция установила новый рекорд по экспорту в Россию, поставив в РФ товары на сумму в размере 949 миллионов долларов. Это в два раза больше, чем в аналогичный месяц прошлого года (451 миллион долларов) и на 27 процентов больше, чем в предыдущем месяце (729 миллионов долларов), сообщает Турецкий институт статистики.

Главным импортером турецкой продукции в последний месяц лета стала Германия — страна закупила товаров на 1,6 миллиарда долларов. За ФРГ по объему поставок из Турции следуют США (1,48 миллиарда долларов), Ирак (1,25 миллиарда долларов), Великобритания (1,1 миллиарда долларов) и Россия.

При этом Россия была в августе главным поставщиком продукции в Турцию. Республика импортировала товары на сумму 6,29 миллиарда долларов. Следующими по обороту после России экспортерами стали Китай (4,14 миллиарда долларов), Германия (2,49 миллиарда долларов), Швейцария (1,75 миллиарда долларов) и США (1,3 миллиарда долларов).

Турция активно закупает российские энергоносители — за последние полгода страна вышла на третье место по их импорту с объемом в 11 миллиардов евро. С января по август 2022 года страна приобрела в два раза больше российской нефти, чем за тот же период 2021-го. Страна нарастила поставки сырья из России, в том числе сортов Urals и Siberian Light, до более чем 200 тысяч баррелей в сутки. При этом нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны сократили закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов нефти.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Бал Met Gala в 2023 году будет посвящен Карлу Лагерфельду
Бал Met Gala в 2023 году будет посвящен Карлу Лагерфельду
Сенат США признал провальной политику санкций против России
Сенат США признал провальной политику санкций против России
Турция установила новый рекорд по поставкам товаров в Россию
Турция установила новый рекорд по поставкам товаров в Россию
В Москве задержали беременную журналистку
В Москве задержали беременную журналистку
"Это мафиозный товарищ": брат Моисеева заявил, что директор певца принес его в квартиру уже мертвым
"Это мафиозный товарищ": брат Моисеева заявил, что директор
Сколько продлится мощная магнитная буря, которая началась 30 сентября 2022 года
Сколько продлится мощная магнитная буря, которая началась 30 сентября
В Петербурге назвали число получивших повестки в рамках мобилизации граждан
В Петербурге назвали число получивших повестки в рамках мобилизации
В Кремле рассказали об отсутствии планов разговора Путина и генсека ООН
В Кремле рассказали об отсутствии планов разговора Путина и генсека
Новинка в Game Pass — игра PAW Patrol: Grand Prix стала доступна в подписке после релиза
Новинка в Game Pass — игра PAW Patrol: Grand Prix стала доступна в
Хайден Панеттьери рассказала о психологической травме у своей 7-летней дочери из-за разлуки с ней: "Это крик о помощи"
Хайден Панеттьери рассказала о психологической травме у своей
Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром Машковым
Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром
Шахназаров высмеял включение Анны Семенович в черный список Украины
Шахназаров высмеял включение Анны Семенович в черный список Украины

Топ на сегодня

Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной мобилизации
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Почему стоит выбрать для кухни чешские смесители и мойки Zorg
Почему стоит выбрать для кухни чешские смесители и мойки Zorg

Еще по теме

Украина назвала РФ одним из своих крупнейших инвесторов
Россия оказалась главным поставщиком угля на Украину
Положительное сальдо торгового баланса России в августе снизилось на 44,4%
Россия за месяц одолжила США 2,3 миллиарда долларов