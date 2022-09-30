Турция установила новый рекорд по поставкам товаров в Россию

Вадим Карасев

Турция поставила в Россию в августе товаров на рекордные 949 миллионов долларов

В августе Турция установила новый рекорд по экспорту в Россию, поставив в РФ товары на сумму в размере 949 миллионов долларов. Это в два раза больше, чем в аналогичный месяц прошлого года (451 миллион долларов) и на 27 процентов больше, чем в предыдущем месяце (729 миллионов долларов), сообщает Турецкий институт статистики.

Главным импортером турецкой продукции в последний месяц лета стала Германия — страна закупила товаров на 1,6 миллиарда долларов. За ФРГ по объему поставок из Турции следуют США (1,48 миллиарда долларов), Ирак (1,25 миллиарда долларов), Великобритания (1,1 миллиарда долларов) и Россия.

При этом Россия была в августе главным поставщиком продукции в Турцию. Республика импортировала товары на сумму 6,29 миллиарда долларов. Следующими по обороту после России экспортерами стали Китай (4,14 миллиарда долларов), Германия (2,49 миллиарда долларов), Швейцария (1,75 миллиарда долларов) и США (1,3 миллиарда долларов).

Турция активно закупает российские энергоносители — за последние полгода страна вышла на третье место по их импорту с объемом в 11 миллиардов евро. С января по август 2022 года страна приобрела в два раза больше российской нефти, чем за тот же период 2021-го. Страна нарастила поставки сырья из России, в том числе сортов Urals и Siberian Light, до более чем 200 тысяч баррелей в сутки. При этом нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны сократили закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов нефти.