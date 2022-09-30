Улетела на частном самолете, заплатив огромную сумму. Подробности побега Аллы Пугачевой в Тель-Авив
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Улетела на частном самолете, заплатив огромную сумму. Подробности побега Аллы Пугачевой в Тель-Авив

Улетела на частном самолете, заплатив огромную сумму. Подробности побега Аллы Пугачевой в Тель-Авив

Улетела на частном самолете, заплатив огромную сумму. Подробности побега Аллы Пугачевой в Тель-Авив

Несколько часов назад Аллу Пугачеву с детьми заметили в московском аэропорту. Певица вновь оставила родной дом и улетела в Израиль, где ее ждет Максим Галкин*.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

По данным СМИ, Алла Пугачева покинула Россию на неопределенное время (певица улетела без обратного билета). Сообщается, что за границу Примадонна отправилась на частном джете. Конечно же, ей пришлось заплатить немаленькую сумму.

Еще в выходные 73-летняя исполнительница отдыхала в кругу Игоря Крутого, Игоря Николаева и о поездке не говорила ни слова. Хотя поклонники звезды не удивлены ее решением, ведь недавно Алла Борисовна выступила с громким заявлением.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — писала она.

27 сентября скончался Борис Моисеев — публика рассчитывала, что Пугачева будет присутствовать на похоронах коллеги, с которым дружила много лет. Однако Примадонна помогла лишь с организацией траурного мероприятия.

Против Аллы Борисовны ополчились многие публичные персоны. Например, Маргарита Симоньян, Яна Поплавская, Михаил Шахназаров, Владимир Соловьев то и дело критикуют действия артистки. Последний и вовсе просил Пугачеву не возвращаться на Родину.

«Да, народ ответил, что думает о ней. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории», — возмущался тележурналист.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Улетела на частном самолете, заплатив огромную сумму. Подробности побега Аллы Пугачевой в Тель-Авив
Улетела на частном самолете, заплатив огромную сумму. Подробности
6 главных секретов счастья для Раков
6 главных секретов счастья для Раков
Выходит World Update XI для Microsoft Flight Simulator — он посвящен Канаде
Выходит World Update XI для Microsoft Flight Simulator — он посвящен
Мобилизованные начали боевые стрельбы из танков в Амурской области
Мобилизованные начали боевые стрельбы из танков в Амурской области
Девушка, которая получит от парня большой нагоняй
Девушка, которая получит от парня большой нагоняй
Япония, США и Южная Корея начали совместные учения в море
Япония, США и Южная Корея начали совместные учения в море
Мошенники воспользовались мобилизацией для кражи Telegram-аккаунтов
Мошенники воспользовались мобилизацией для кражи Telegram-аккаунтов
Забытая звезда «Универа» Мартынов: «После сериала тишина: ни звонка, ни кастингов, ни съемок»
Забытая звезда «Универа» Мартынов: «После сериала тишина: ни звонка,
«Газпром» возобновил поставки по газопроводу «Сила Сибири»
«Газпром» возобновил поставки по газопроводу «Сила Сибири»
Депутат Госдумы Валуев получил повестку
Депутат Госдумы Валуев получил повестку
Как приготовить вкусную хрустящую квашеную капусту за три часа
Как приготовить вкусную хрустящую квашеную капусту за три часа
Подборка забавных и немного упоротых комиксов (15 фото)
Подборка забавных и немного упоротых комиксов (15 фото)

Топ на сегодня

В Госдуме предложили ввести новую льготу для ветеранов
В Госдуме предложили ввести новую льготу для ветеранов
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной мобилизации
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Напольная плитка под камень – критерии выбора

Еще по теме

Алла Пугачева улетела из России
Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого и Николаева
Алла Пугачева сошла с ума, заявил парламентарий
Алла Пугачева подвергнется проверке полиции за свои высказывания