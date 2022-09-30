Улетела на частном самолете, заплатив огромную сумму. Подробности побега Аллы Пугачевой в Тель-Авив

Несколько часов назад Аллу Пугачеву с детьми заметили в московском аэропорту. Певица вновь оставила родной дом и улетела в Израиль, где ее ждет Максим Галкин*.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

По данным СМИ, Алла Пугачева покинула Россию на неопределенное время (певица улетела без обратного билета). Сообщается, что за границу Примадонна отправилась на частном джете. Конечно же, ей пришлось заплатить немаленькую сумму.

Еще в выходные 73-летняя исполнительница отдыхала в кругу Игоря Крутого, Игоря Николаева и о поездке не говорила ни слова. Хотя поклонники звезды не удивлены ее решением, ведь недавно Алла Борисовна выступила с громким заявлением.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — писала она.

27 сентября скончался Борис Моисеев — публика рассчитывала, что Пугачева будет присутствовать на похоронах коллеги, с которым дружила много лет. Однако Примадонна помогла лишь с организацией траурного мероприятия.

Против Аллы Борисовны ополчились многие публичные персоны. Например, Маргарита Симоньян, Яна Поплавская, Михаил Шахназаров, Владимир Соловьев то и дело критикуют действия артистки. Последний и вовсе просил Пугачеву не возвращаться на Родину.

«Да, народ ответил, что думает о ней. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории», — возмущался тележурналист.