В Бурятии заявили о завершении частичной мобилизации
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В Бурятии заявили о завершении частичной мобилизации

В Бурятии заявили о завершении частичной мобилизацииГлава Бурятии Цыденов заявил о завершении частичной мобилизации

Мобилизационные мероприятия в Бурятии завершены, рассказал глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что частичная мобилизация в регионе завершена. «Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами, такие люди есть и сейчас продолжают идти», — заявил политик.

Он объяснил, что в настоящее время идет работа по дополнительному медицинскому осмотру. «Сегодня и завтра еще будут медосмотры и заключения. Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой», — добавил он.

Ранее Цыденов призвал не подлежащих мобилизации россиян своевременно информировать призывную комиссию, документально подтверждая свои права. Губернатор уточнил, что частичной мобилизации не подлежат граждане, не служившие в армии или имеющие четверых и более несовершеннолетних детей.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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