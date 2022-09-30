В Москве задержали беременную журналистку
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В Москве задержали беременную журналистку

В Москве задержали беременную журналисткуПолицейские задержали в Москве беременную журналистку Асю Казанцеву

Полицейские задержали в Москве беременную журналистку Асю Казанцеву. Об этом она сообщила в пятницу, 30 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Казанцева рассказала, что правоохранители задержали ее на станции метро «Пионерская» и отвезли в ОВД «Филевское». По словам журналистки, сначала полицейские сказали ей, что задержали ее как призывника, но потом уточнили, что это связано с референдумами.

Другие подробности не раскрываются.

Ранее стало известно, что в Махачкале после ареста пропала режиссер и журналистка Юлия Вишневецкая. Уточнялось, что она находилась в Дагестане по редакционному заданию — снимала репортаж о сельской школе и канатной дороге в селе Согратль. Позднее муж пропавшей журналистки заявил, что ее нашли. По словам мужчины, 27 сентября суд назначил Вишневецкой пять суток административного ареста, она находится в ОВД Карабудахкента.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. Жители всех четырех регионов поддержали это решение.

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По материалам: lenta.ru

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