В Петербурге назвали число получивших повестки в рамках мобилизации граждан
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В Петербурге назвали число получивших повестки в рамках мобилизации граждан

В Петербурге назвали число получивших повестки в рамках мобилизации гражданПолковник заявил, что в Петербурге повестки в рамках мобилизации получили более 80 тысяч

В Санкт-Петербурге повестки в рамках частичной мобилизации получили более 80 тысяч человек. Такое число назвал заместитель военного комиссара города полковник Ильфат Абзалов, пишет издание «Фонтанка».

Он напомнил, что мобилизации подлежат только граждане, у которых в военном билете категория годности А и Б.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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