В Петербурге назвали число получивших повестки в рамках мобилизации граждан
Сегодня, 13:30 Вадим Карасев
Полковник заявил, что в Петербурге повестки в рамках мобилизации получили более 80 тысяч
В Санкт-Петербурге повестки в рамках частичной мобилизации получили более 80 тысяч человек. Такое число назвал заместитель военного комиссара города полковник Ильфат Абзалов, пишет издание «Фонтанка».
Он напомнил, что мобилизации подлежат только граждане, у которых в военном билете категория годности А и Б.
По материалам: lenta.ru