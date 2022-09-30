В Петербурге назвали число получивших повестки в рамках мобилизации граждан

Вадим Карасев

Полковник заявил, что в Петербурге повестки в рамках мобилизации получили более 80 тысяч

В Санкт-Петербурге повестки в рамках частичной мобилизации получили более 80 тысяч человек. Такое число назвал заместитель военного комиссара города полковник Ильфат Абзалов, пишет издание «Фонтанка».

Он напомнил, что мобилизации подлежат только граждане, у которых в военном билете категория годности А и Б.