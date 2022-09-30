В Росавиации продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 10 октября

Временный режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 3:45 по московскому времени 10 октября. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Эта мера коснется аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

В агентстве порекомендовали организовывать пассажирские перевозки по другим маршрутам, например, через Москву, Сочи и Волгоград. Там подчеркнули, что все остальные российские аэропорты функционируют в штатном режиме.

До этого ограничения были продлены 26 сентября в срок до 4 октября. Дополнительные меры безопасности действуют из-за русско-украинского конфликта, боевые действия в ходе которого могут представлять угрозу для перелетов на территории РФ.