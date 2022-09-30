В России внезапно упал спрос на микрозаймы после частичной мобилизации

Вадим Карасев

«Ъ»: спрос на микрозаймы упал на 9-14% после объявления в России частичной мобилизации

Спрос на микрозаймы внезапно сократился после объявления в России частичной мобилизации. Причем снижение затронуло все категории клиентов, а не только тех, кто потенциально может подлежать мобилизации, пишет «Коммерсантъ».

Как сказал гендиректор МФК «Займер» Романа Макарова, количество полученных заявок на займы за последние семь дней упало на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом августа, а в сравнении с показателем сентября 2021 года — на 9 процентов.

Некоторые игроки рынка заявляют о спаде спроса на 12 процентов. «Количество клиентов, обращающихся за займом в офисы, снизилось на 14 процентов относительно аналогичной сезонной динамики прошлого года»,— подтверждает тренд директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку.

В октябре ожидается еще более значительное снижения выдач, не менее чем на 15 процентов. Среди причин — неопределенность, невозможность спрогнозировать уровень дохода, нежелание россиян лишний раз оставлять данные в интернете.

Ранее эксперты зафиксировали заметный рост интереса россиян к покупке криптовалют и аппаратных криптокошельков (имеющих физический носитель) после объявления о частичной мобилизации.