В России высказались о планах занимать деньги за рубежом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России высказались о планах занимать деньги за рубежом

В России высказались о планах занимать деньги за рубежомГлава Минфина Силуанов заявил об отсутствии планов выхода на иностранный долговой рынок

Россия пока не собирается выходить на иностранный долговой рынок, заявил глава Министерства финансов страны Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сохраняем достаточно амбициозные планы по заимствованиям на финансовом рынке. Очевидно, что заимствования будут производиться на российском финансовом рынке. Выходить за рубеж в настоящее время мы не планируем», — рассказал об отсутствии планов по иностранным займам министр.

Силуанов также выразил уверенность в выполнении плана по денежным заимствованиям на ближайшую трехлетку. «Те планы, которые мы наметили, а это около двух-трех триллионов рублей валовых заимствований ежегодно, я уверен, мы выполним», — сообщил он.

Кроме того, министр финансов отметил «сдержанность» иностранных инвесторов в отношении выплат по суверенным еврооблигациям России в рублях. Опасения на рынке связаны с санкционными рисками. «Сдержанное очень отношение, поскольку министерство финансов, как и ряд других наших органов, попало под санкции, и взаимодействие с министерством финансов является риском для иностранных держателей долга», — приводит слова Силуанова «Интерфакс».

Указ, позволяющий обслуживать внешний госдолг России в рублях, был подписан президентом страны Владимиром Путиным 22 июня. Такую схему расчетов правительство анонсировало в мае, когда Минфин США не продлил срок действия генеральной лицензии, позволяющей России обслуживать свой долг в иностранной валюте.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Названа возможная тема незапланированного выступления генсека НАТО
Названа возможная тема незапланированного выступления генсека НАТО
В России высказались о планах занимать деньги за рубежом
В России высказались о планах занимать деньги за рубежом
Глава Дагестана отреагировал на просьбу об отсрочке для жителей от мобилизации
Глава Дагестана отреагировал на просьбу об отсрочке для жителей от
Алла Пугачева завела детей от украинки, заявила психолог
Алла Пугачева завела детей от украинки, заявила психолог
Ольга Орлова рассказала, где собирается рожать
Ольга Орлова рассказала, где собирается рожать
Дмитрий Нагиев пропал с телевидения
Дмитрий Нагиев пропал с телевидения
Скандал с Сергеем Полунины получил продолжение
Скандал с Сергеем Полунины получил продолжение
Аллу Пугачеву надо гнать в шею, заявил Худяков
Аллу Пугачеву надо гнать в шею, заявил Худяков
Подборка забавных комиксов про "Кота-Бизнесмена" (18 фото)
Подборка забавных комиксов про "Кота-Бизнесмена" (18 фото)
Состоялся долгожданный релиз Pathfinder: Wrath of the Righteous на приставках Xbox
Состоялся долгожданный релиз Pathfinder: Wrath of the Righteous на
Лебедев рассказал о нецензурно обозвавшем его и отказавшемся везти таксисте
Лебедев рассказал о нецензурно обозвавшем его и отказавшемся везти
Эликсир молодости из аптеки: какое копеечное средство сделает овал лица, как у девочки
Эликсир молодости из аптеки: какое копеечное средство сделает овал

Топ на сегодня

Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной мобилизации
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4 видео)
Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4

Еще по теме

Минфин не планирует заимствования в юанях до конца года
Россия может занять за рубежом $7 млрд в 17г -- Силуанов
Внешние заимствования РФ в 17г могут превысить $7 миллиардов -- Сторчак
Силуанов предупредил о трехкратном росте внутренних заимствований