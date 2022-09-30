Вера Брежнева хочет проснуться от этого кошмара

Певица Вера Брежнева рассказала, как ей приходится нелегко после эмиграции. 40-летняя певица призналась, что ежедневно переживает эмоциональные качели. Вера Брежнева заверила, что пытается радоваться жизни, однако у нее не получается. Исполнительница хита «Розовый дым» в конце февраля уехала из России. Артистка живет в любимой стране – Италии. Там у нее с мужем Константином Меладзе есть своя вилла у озера Гарда. Уроженка Днепродзержинска давно не была на Украине. Вместе с тем, она заверила, что переживает из-за драматических событий. «Хочется писать о хорошем, — отметила Брежнева. — Что за два часа собрали бабуле на ремонт, что у дочки успехи в школе, что горжусь своими друзьями, что песню закончила. Но потом открываешь новости. И снова сердце уходит в пятки. И хочется проснуться от этого страшного сна».Бывшая солистка «ВИА Гры» в июне повеселилась с близкими родственницами. Вера отпраздновала 70-летие мамы, а затем прогулялась по миланским бутикам с младшей сестрой. После этого актриса фильма «Ёлки» побывала в Латвии. Там поп-звезда записала песню в музыкальной студии. По словам Брежневой, музыка ей помогает. Однако артистка испытывает постоянный стресс. «Постоянные качели. От «пытаться жить и радоваться жизни» до отчаяния. Нет никакого баланса. Потому что каждый день непредсказуем», — сообщила звезда сцены.