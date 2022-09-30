Вера Брежнева хочет проснуться от этого кошмара
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вера Брежнева хочет проснуться от этого кошмара

Вера Брежнева хочет проснуться от этого кошмара
Певица Вера Брежнева рассказала, как ей приходится нелегко после эмиграции. 40-летняя певица призналась, что ежедневно переживает эмоциональные качели. Вера Брежнева заверила, что пытается радоваться жизни, однако у нее не получается. Исполнительница хита «Розовый дым» в конце февраля уехала из России. Артистка живет в любимой стране – Италии. Там у нее с мужем Константином Меладзе есть своя вилла у озера Гарда. Уроженка Днепродзержинска давно не была на Украине. Вместе с тем, она заверила, что переживает из-за драматических событий. «Хочется писать о хорошем, — отметила Брежнева. — Что за два часа собрали бабуле на ремонт, что у дочки успехи в школе, что горжусь своими друзьями, что песню закончила. Но потом открываешь новости. И снова сердце уходит в пятки. И хочется проснуться от этого страшного сна».
Бывшая солистка «ВИА Гры» в июне повеселилась с близкими родственницами. Вера отпраздновала 70-летие мамы, а затем прогулялась по миланским бутикам с младшей сестрой. После этого актриса фильма «Ёлки» побывала в Латвии. Там поп-звезда записала песню в музыкальной студии. По словам Брежневой, музыка ей помогает. Однако артистка испытывает постоянный стресс. «Постоянные качели. От «пытаться жить и радоваться жизни» до отчаяния. Нет никакого баланса. Потому что каждый день непредсказуем», — сообщила звезда сцены.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

Последние новости

ФАС проверит «Военторг» и «Спортмастер» из-за роста цен на обмундирование
ФАС проверит «Военторг» и «Спортмастер» из-за роста цен на
Никита Михалков попросил для актеров отсрочку от призыва
Никита Михалков попросил для актеров отсрочку от призыва
Алла Пугачева не смогла спасти мужа
Алла Пугачева не смогла спасти мужа
Вера Брежнева хочет проснуться от этого кошмара
Вера Брежнева хочет проснуться от этого кошмара
Влад Соколовский с жуткими болями был доставлен в больницу
Влад Соколовский с жуткими болями был доставлен в больницу
Бал Met Gala в 2023 году будет посвящен Карлу Лагерфельду
Бал Met Gala в 2023 году будет посвящен Карлу Лагерфельду
Сенат США признал провальной политику санкций против России
Сенат США признал провальной политику санкций против России
Турция установила новый рекорд по поставкам товаров в Россию
Турция установила новый рекорд по поставкам товаров в Россию
В Москве задержали беременную журналистку
В Москве задержали беременную журналистку
"Это мафиозный товарищ": брат Моисеева заявил, что директор певца принес его в квартиру уже мертвым
"Это мафиозный товарищ": брат Моисеева заявил, что директор
Сколько продлится мощная магнитная буря, которая началась 30 сентября 2022 года
Сколько продлится мощная магнитная буря, которая началась 30 сентября
В Петербурге назвали число получивших повестки в рамках мобилизации граждан
В Петербурге назвали число получивших повестки в рамках мобилизации

Топ на сегодня

Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной мобилизации
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Почему стоит выбрать для кухни чешские смесители и мойки Zorg
Почему стоит выбрать для кухни чешские смесители и мойки Zorg

Еще по теме

Вера Брежнева льет слезы в Италии
Вера Брежнева поделилась честным фото
Сбежавшая Вера Брежнева оказалась владелицей солидной недвижимости в Италии
Вера Брежнева разучилась проявлять эмоции