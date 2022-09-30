Влад Соколовский с жуткими болями был доставлен в больницу

Певцу Владу Соколовскому стало плохо на съемках. Артист стал участником третьего сезона шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Съемки проекта начались для певца неудачно: ему резко стало плохо прямо перед голосованием по номинантам. Он пожаловался на нестерпимую боль в животе, от которой не помогало ни одно лекарство. Продюсеры приняли решение вызвать Соколовскому «скорую». Приехавшие медики провели тщательный осмотр, но не смогли поставить артисту точный диагноз. В результате было принято решение об экстренной госпитализации российской звезды.«Доедем до больницы, сделаем УЗИ, чтобы исключить острую патологию», — цитирует врача источник. Любопытно, что другие участники реалити негативно отнеслись к проблемам Соколовского. Некоторые обвинили его в симуляции. Якобы он специально изобразил, что ему плохо, чтобы привлечь к себе внимание. Светлана Пермякова напомнила, что за два прошлых сезона ни одному из участников не потребовалась помощь медиков, пишет «Стархит».