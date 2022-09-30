. Владимир Путин: Как прежде уже не будет

Президент России объяснил, за что сражается наш народ

Глава государства 30 сентября подписал договоры о принятии в состав страны Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Новые территории стали частью нашей страны на основании волеизъявления их жителей. С 23 по 27 сентября во всех четырех новых регионах прошли референдумы по вопросу о присоединении к России, инициированные местными властями по просьбе общественников и населения. Подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение.

В гостях хорошо, а дома лучше

В ночь на пятницу 30 сентября Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей (независимость Донецкой и Луганской народных республик была признана Россией в феврале 2022 года). В указах говорится, что это решение принято в соответствии с общепризнанными нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление жителей указанных территорий на референдумах.

Напомним, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов. 28 сентября ЦИКи территорий подвели их итоги. За присоединение к РФ в ДНР проголосовали 99,23 процента, в ЛНР — 98,42, в Запорожской области — 93,11 и в Херсонской области — 87,05 процента.

После подписания договоров президент обратится в Конституционный суд, чтобы там проверили соответствие документов Конституции России. Завершающий этап — ратификация договоров Госдумой и рассмотрение их Советом Федерации.

Все восстановим, но ничего не забудем

В своей речи перед подписанием судьбоносных договоров Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь и войну, которую тот развязал еще в 2014 году. Глава государства пообещал защищать нашу землю всеми средствами, а на освобожденных территориях восстановить социальную инфраструктуру, жилье, и промышленность. В обязательном порядке будут также отстроены разрушенные города и поселки, жилье, школы, больницы, театры и музеи. Восстановят и будут развивать заводы систему пенсионного обеспечения, здравоохранения, образования, заверил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что российские власти не пытаются восстановить Советский Союз, страна не нуждается в этом. По его словам, прошлого уже не вернуть — и в России к этому не стремятся. Последние руководители СССР развалили великую страну и поставили народ перед фактом. Решение 1991 года не было основано на мнении людей: их не спросили, и разорвали по живому все связи, добавил российский лидер.

Слом западной гегемонии необратим

Мир вступил в период революционных трансформаций, начавшийся слом западной гегемонии необратим, как раньше, уже не будет, подчеркнул Путин.

Сегодня Россия борется за свое историческое будущее, за справедливый и свободный путь, чтобы диктат и деспотизм навсегда остались в прошлом. Поэтому президент призвал российское общество к консолидации.

Он указал, что судьба позвала «на поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию».

У Запада нет морального права критиковать

В конце ХХ века Запад дорвался до богатств России и относится как к ней как к колонии: хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Западу важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США, напомнил Путин.

«Правящие верхушки одних государств добровольно соглашаются стать вассалами, — отметил российский лидер. — Другие покупают, запугивают, а если не получается, разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных искореженных человеческих судеб».

По словам президента, у Запада «нет морального права критиковать референдумы на освобожденных территориях и даже заикаться о свободе и демократии». Он также подчеркнул, что двойные стандарты западных «правил» рассчитаны на дураков, Россия не будет жить по таким подтасованным порядкам.

Горячие головы отрезвим

Сегодня западные элиты не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного и энергетического кризиса. Вместо этого они врут, обвиняя во всем Москву.

Запад, по словам Путина, хочет сломить Россию и другие государства, а если не получится — довести до коллапса или воспользоваться формулой «война все спишет». Но наша страна сделает все, чтобы привести в чувство горячие головы на Западе, которые хотят «закрывать свои дыры» за счет других.