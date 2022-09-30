. "Возьму автомат, смогу принести пользу": Дана Борисова захотела пойти служить

Вадим Карасев

46-летняя Дана Борисова сделала неожиданное заявление. Экс-ведущая культовой программы "Армейский магазин" выразила желание отправиться служить, раскрыв, чем она может пригодиться на фронте.

Дана Борисова высказалась по поводу частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в ходе своего обращения к согражданам.

Я сама задумалась над тем, чтобы пойти служить. Я вела военную передачу, я знаю, как этих парней поддержать, что сказать. Как журналист смогу пользу принести. Честно, у меня эта идея давно, и последнее время она мне даже снится.



По словам Даны Борисовой, она была сотрудницей Министерстве обороны, работая в "Армейском магазине", но у звезды отсутствуют практические навыки, несмотря на то, что она летала на истребителях и была на авианосце.

На передовую меня, конечно, не пустят, наверное. Но если будет ситуация, когда объявят всеобщую мобилизацию, я возьму автомат. Не люблю все это "бла-бла", вроде Тимати, который говорил, что он готов служить.

Теледива в интервью "Московскому комсомольцу" призвала граждан "не толпиться на границе с прочими государствами, лишь бы убежать и не совершить этот благородный поступок".

Дана Борисова призналась, что полгода не видела дочь

Как выяснилось, в последний раз теледива встречалась с дочерью в марте, несмотря на то, что она живет со своим отцом в соседнем доме.

Дочь звонит - он кидает трубку. Полина как-то набрала с телефона подружки, он трубку взял, и тут же, когда услышал ее голос, сказал, что он занят на совещании. Ну, побудь ты уже со своим ребенком. Побудь хотя бы отцом, если не патриотом и не защитником, дай мне возможность оказаться там, где я хочу быть и смогу принести реальную пользу.

По словам Даны Борисовой, о дочери вполне мог бы позаботиться ее дедушка, пока теледива будет занята на фронте.