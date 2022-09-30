"Возьму автомат, смогу принести пользу": Дана Борисова захотела пойти служить
46-летняя Дана Борисова сделала неожиданное заявление. Экс-ведущая культовой программы "Армейский магазин" выразила желание отправиться служить, раскрыв, чем она может пригодиться на фронте.
Дана Борисова высказалась по поводу частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в ходе своего обращения к согражданам.
По словам Даны Борисовой, она была сотрудницей Министерстве обороны, работая в "Армейском магазине", но у звезды отсутствуют практические навыки, несмотря на то, что она летала на истребителях и была на авианосце.
Теледива в интервью "Московскому комсомольцу" призвала граждан "не толпиться на границе с прочими государствами, лишь бы убежать и не совершить этот благородный поступок".
Дана Борисова призналась, что полгода не видела дочь
Как выяснилось, в последний раз теледива встречалась с дочерью в марте, несмотря на то, что она живет со своим отцом в соседнем доме.
По словам Даны Борисовой, о дочери вполне мог бы позаботиться ее дедушка, пока теледива будет занята на фронте.