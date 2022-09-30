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«Вы все богатые люди, у вас есть еда и вода»: пекарь Андрей с позывным Святой спас 30 человек на СВО

«Вы все богатые люди, у вас есть еда и вода»: пекарь Андрей с позывным Святой спас 30 человек на СВО

Простой парень из Астрахани по имени Андрей Панченко еще зимой собирался поступать в СПбГУ и не думал о том, что будет спасать людские жизни. Все изменилось в феврале, когда было объявлено о спецоперации.


Андрей приехал в Петербург стал готовиться к поступлению, параллельно работал пекарем и курьером. Услышав о том, что Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, он решил помочь нашим солдатам и отдать долг Родине. Панченко записался добровольцем и поехал в зону боевых действий. Молодой человек честно сказал: боевого опыта не имеет, но хочет оказывать посильную помощь и всячески поддерживать дух бойцов.

Уже в первом бою он неожиданно для всех спас... 30 человек. Сослуживцы за это стали называть его Святой — теперь это позывной Андрея.

«Меня изначально многие не воспринимали всерьез. Некоторые думали, что я священник, пытались исповедоваться. Еще мне предложили подстричься, а я объяснил, что это часть меня», — рассказал Святой в эфире шоу «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1».

Так какие же подвиги совершил Панченко? Например, спас старенькую бабушку, дом которой оказался в той части города, что подверглась сильным обстрелам ВСУ. Пожилая женщина несколько дней не ела, но покидать родные стены категорически отказывалась. Но когда увидела Андрея, согласилась пойти с ним. Когда женщину стали эвакуировать, то поняли: у нее давно сломана нога, и сама дойти она не сможет.

В другой раз Святой Андрей прямо во время боя пробрался к раненым товарищам, чтобы вытащить их и оказать первую помощь. Несколько человек обязаны ему жизнью.

«Я увидел Святого, он быстрее меня соображал, хотя не имеет опыта. Выносил под пулями мужчин, парней. Ты спас чьих-то родителей, братьев, отцов. Я тебе очень благодарен. Главное, что ты остался цел», — сказал военный Борис Сальник.

Сам Андрей достаточно скромно говорит о своих заслугах и признается: так же поступил каждый на его месте. Он просто не мог не помочь людям. Когда Панченко вернулся в Северную столицу, то понял — нужно ехать обратно и продолжать начатое, ведь он защищает Отечество от врагов и тех, кто обижает слабых.

«1 мая особенно досталось — по нам работают, а он со шприцами бегает по полю боя и спасает людей. Заднюю не давал никогда. Спас 19 человек. Вы все богатые люди, у вас есть еда и стакан воды, а там все другое. Я после возвращения ко всему стал иначе относиться», — сказал один из сослуживцев Андрея.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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