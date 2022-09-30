«Вы все богатые люди, у вас есть еда и вода»: пекарь Андрей с позывным Святой спас 30 человек на СВО
Простой парень из Астрахани по имени Андрей Панченко еще зимой собирался поступать в СПбГУ и не думал о том, что будет спасать людские жизни. Все изменилось в феврале, когда было объявлено о спецоперации.
Андрей приехал в Петербург стал готовиться к поступлению, параллельно работал пекарем и курьером. Услышав о том, что Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, он решил помочь нашим солдатам и отдать долг Родине. Панченко записался добровольцем и поехал в зону боевых действий. Молодой человек честно сказал: боевого опыта не имеет, но хочет оказывать посильную помощь и всячески поддерживать дух бойцов.
Уже в первом бою он неожиданно для всех спас... 30 человек. Сослуживцы за это стали называть его Святой — теперь это позывной Андрея.
Так какие же подвиги совершил Панченко? Например, спас старенькую бабушку, дом которой оказался в той части города, что подверглась сильным обстрелам ВСУ. Пожилая женщина несколько дней не ела, но покидать родные стены категорически отказывалась. Но когда увидела Андрея, согласилась пойти с ним. Когда женщину стали эвакуировать, то поняли: у нее давно сломана нога, и сама дойти она не сможет.
В другой раз Святой Андрей прямо во время боя пробрался к раненым товарищам, чтобы вытащить их и оказать первую помощь. Несколько человек обязаны ему жизнью.
Сам Андрей достаточно скромно говорит о своих заслугах и признается: так же поступил каждый на его месте. Он просто не мог не помочь людям. Когда Панченко вернулся в Северную столицу, то понял — нужно ехать обратно и продолжать начатое, ведь он защищает Отечество от врагов и тех, кто обижает слабых.
«1 мая особенно досталось — по нам работают, а он со шприцами бегает по полю боя и спасает людей. Заднюю не давал никогда. Спас 19 человек. Вы все богатые люди, у вас есть еда и стакан воды, а там все другое. Я после возвращения ко всему стал иначе относиться», — сказал один из сослуживцев Андрея.