Выходит World Update XI для Microsoft Flight Simulator — он посвящен Канаде
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Выходит World Update XI для Microsoft Flight Simulator — он посвящен Канаде

Выходит World Update XI для Microsoft Flight Simulator — он посвящен Канаде


Разработчики Microsoft Flight Simulator выпустили очередное обновление для игры, которое распространяется бесплатно. Это снова апдейт игрового мира — уже одиннадцатый по счету.

World Update XI для Microsoft Flight Simulator посвятили Канаде. Как обычно, разработчики улучшили многие объекты, которые при полетах в авиасимуляторе можно видеть на территории Канады:



5 пять аэропортов ручной работы



9 увлекательных миссий



12 обновленных городских районов



87 достопримечательностей, созданных вручную

Авиасимулятор Microsoft Flight Simulator доступен в подписке Game Pass.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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