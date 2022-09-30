Выходит World Update XI для Microsoft Flight Simulator — он посвящен Канаде

Вадим Карасев





Разработчики Microsoft Flight Simulator выпустили очередное обновление для игры, которое распространяется бесплатно. Это снова апдейт игрового мира — уже одиннадцатый по счету.

World Update XI для Microsoft Flight Simulator посвятили Канаде. Как обычно, разработчики улучшили многие объекты, которые при полетах в авиасимуляторе можно видеть на территории Канады:

5 пять аэропортов ручной работы9 увлекательных миссий12 обновленных городских районов87 достопримечательностей, созданных вручную

Авиасимулятор Microsoft Flight Simulator доступен в подписке Game Pass.

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