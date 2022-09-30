Выходит World Update XI для Microsoft Flight Simulator — он посвящен Канаде
Сегодня, 07:00 Вадим Карасев
Разработчики Microsoft Flight Simulator выпустили очередное обновление для игры, которое распространяется бесплатно. Это снова апдейт игрового мира — уже одиннадцатый по счету.
World Update XI для Microsoft Flight Simulator посвятили Канаде. Как обычно, разработчики улучшили многие объекты, которые при полетах в авиасимуляторе можно видеть на территории Канады:
5 пять аэропортов ручной работы
9 увлекательных миссий
12 обновленных городских районов
87 достопримечательностей, созданных вручную
Авиасимулятор Microsoft Flight Simulator доступен в подписке Game Pass.
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По материалам: newxboxone