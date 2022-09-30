Выпустят ли за границу с кредитом и долгами

От того, какая у людей финансовая ситуация, зависит многое. Так, если у граждан есть просрочки по кредитным обязательствам или алиментам, то их могут развернуть на границе.

Если вы взяли кредит или ипотеку, которые своевременно выплачиваете, то можете смело выезжать за пределы страны. Но если у вас все же есть просрочка, то могут возникнуть проблемы, а именно — отмена всех планов прямо в аэропорту.

Запрет коснется должников по кредиту, алиментам, налогам, штрафам. Сумма задолженности у тех, с кого взыскивают алименты, требования о возмещении вреда, причиненного здоровью, а также возмещении вреда при смерти кормильца, составит от 10 тысяч рублей. У кого в исполнении другие документы, к примеру, на Госуслугах, то их долг не должен превышать 30 тысяч.

Мера будет применяться полгода. Если за это время гражданин все оплатил, то в следующий раз его путешествие ничем не омрачится.

К слову, в прошлом году Госдума рассматривала законопроект, который позволит людям оплатить задолженность прямо в аэропорту. С помощью специального сервиса ее можно будет погасить онлайн, а данные об этом тут же поступят в ФССП, благодаря чему можно отправляться в другие страны.

Однако сейчас процесс не такой быстрый. Должнику нужно отнести чек приставам с доказательством оплаты. Данные обновятся примерно через две недели.

Есть возможность уехать из страны и при непогашенных долгах, но только при серьезных обстоятельствах. Так, нужно обосновать необходимость вылета следующими причинами: работа, тяжелая болезнь близких или похороны, а также срочное лечение за границей.