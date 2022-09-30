Забытая звезда «Универа» Мартынов: «После сериала тишина: ни звонка, ни кастингов, ни съемок»
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Забытая звезда «Универа» Мартынов: «После сериала тишина: ни звонка, ни кастингов, ни съемок»

Забытая звезда «Универа» Мартынов: «После сериала тишина: ни звонка, ни кастингов, ни съемок»

Александр Мартынов стал звездой после съемок в сериале «Универ». Роль обаятельного ботаника Валентина Будейко принесла ему известность, но в какой-то момент стала его проклятием.


39-летний актер рассказал, что во время съемок в «Универе» он был знаменитым: постоянная работа, рекламные проекты, работа с лучшими продюсерами. Александр думал, что так будет продолжаться всегда и готовился к новым проектам, как вдруг о нем попросту забыли.

«Случилась обратная история. После выхода «Универа» вокруг меня образовалась тишина. Ни одного звонка, ни кастингов, ни приглашений для участия в съемках. Ничего. Считается, что кастинг-директора не любят приглашать в проекты актеров, долго играющих одну роль. Я много лет исполнял роль Валентина Будейко в сериале «Универ». И это не клеймо на всю жизнь. Я не из КВН. Я — профессиональный актер. Я не играл самого себя в «Универе». Я проработал персонажа. Об этом многие забыли», — признался Мартынов.

Естественно, во время съемок актер хорошо зарабатывал и вложил деньги в недвижимость, а после ему нужно было как-то закрывать ипотеку. Поэтому он стал браться за любые проекты. Больше всего переживаний у него было, когда случилась пандемия — тогда он даже собирался пойти работать не по профессии, но все образумилось.

Что же касается «Универа», то он спокойно относится к славе, которую принес ему этот сериал. В то время как многие говорят: они с удовольствием вернулись в продолжение и готовы сниматься снова, Мартынов относится к этому философски.

«У моей хорошей подруги Анечки Хилькевич первоначальная цель — не съемки в кино и не работа в театре. Она успешная бизнесвумен, блогер. Аня прекрасно показывает себя во многих проектах. Так что я понимаю ее, когда она говорит, что готова сниматься в «Универе» снова и снова. У меня другая история. Я хочу развиваться дальше в актерстве. Да, я снялся в продолжении. Поступит еще одно предложение про «Универ», приму и его. Это работа, и я делаю ее добросовестно, профессионально», — объяснил свою позицию Александр.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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