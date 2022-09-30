. Заглавную тему Starfield исполнил композитор игры в новом видео от Bethesda
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Заглавную тему Starfield исполнил композитор игры в новом видео от Bethesda

Заглавную тему Starfield исполнил композитор игры в новом видео от Bethesda


Компания Bethesda опубликовала новое видео по Starfield. Это видео не показывает геймплей проекта — его посвятили заглавной музыкальной теме. Композитор Starfield Инон Зур исполнил заглавную тему в ролике, который можно видеть ниже.


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Композитор Инон Зур немного рассказал о своей работе над заглавной темой Starfield. По его словам, он начал создавать эту музыку еще до того, как впервые увидел концепты игры, а в качестве вдохновения для него выступал «космос с его тайнами и возможностями для исследования». Инон Зур также рассказал, что написал две заглавные темы для Starfield, но была выбрана именно та, которую можно слышать в видео.

По словам композитора, саундтрек для Starfield может быть лучшей работой в его карьере. Напомним, ранее Инон Зур работал над саундтреком для Fallout 4, Syberia III, Fallout 76, Pathfinder: Kingmaker, Outriders и многих других игр.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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