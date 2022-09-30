Вадим Карасев

Захарова сравнила атаку на генконсульство России в Нью-Йорке с атаками на Донецк и Луганск

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку на российское генконсульство в Нью-Йорке в своем Telegram.

Захарова опубликовала видео, на котором неизвестный заливает красной краской здание генконсульства. «Посмотрите — вот так киевский режим и НАТО во главе с США заливали кровью Донецк и Луганск все эти годы. Единственное, что умеют», — написала она.

О том, что двое неизвестных ночью облили российское генконсульство в Нью-Йорке въедливой красной краской, стало известно 30 сентября. Там пожаловались, что американская сторона фактически устранилась от обеспечения безопасности заграничного учреждения, заявив, что в последние несколько недель полиция около здания отсутствует.