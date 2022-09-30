. Замок Аллы Пугачевой приносит ей огромные убытки
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Замок Аллы Пугачевой приносит ей огромные убытки

Замок Аллы Пугачевой приносит ей огромные убытки
Эксперт считает, что певице Алле Пугачевой не удастся избавиться от элитной недвижимости. После отъезда Аллы Пугачевой в Израиль многих обеспокоила судьба замка певицы в деревне Грязь. Некоторые пользователи считают, что Примадонна прилетала в Россию для того, чтобы продать недвижимость, однако не смогла это сделать. Многие риелторы сходятся во мнении, что звезде будет сложно продать особняк площадью более трех тысяч квадратных метров. Во всяком случае, до тех пор, пока ситуация на рынке недвижимости не выровняется.
«Спроса на недвижимость, особенно элитную, сейчас фактически нет. Многие владельцы, желая поскорее выйти на сделку, делают огромные скидки. Поэтому я думаю, что продать замок Алле Борисовне будет невозможно», — рассказала риелтор Prozvezd. Несмотря на то что Пугачева с семьей сейчас не живет в замке, он приносит ей убытки. По слухам, содержание роскошного коттеджа и обслуживающего его персонала обходится артистке в полмиллиона рублей ежемесячно.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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