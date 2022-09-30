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Запреты церковных праздников 1 и 2 октября 2022 года: можно ли работать, солить капусту, посещать кладбище

Запреты церковных праздников 1 и 2 октября 2022 года: можно ли работать, солить капусту, посещать кладбище

В выходные, 1 и 2 октября 2022 года, православная церковь будет праздновать очередные торжества: праздник икон Пресвятой Богородицы «Целительницы» и Молченского лика — в субботу, и день памяти святых Трофима, Савватия и Доримедонта — в воскресенье. Верующие стараются чтить запреты, связанные с этими днями. Узнаем, разрешено ли работать в праздники, солить капусту, убираться и посещать кладбище.

Праздник икон Пресвятой Богородицы 1 октября 2022 года

Икона «Целительница» — это одна из древнейших икон, которая спасла немало народа. Считается, что образ явился даже просветительнице Грузии равноапостольной Нине в IV веке.

Согласно преданию, икона помогает женщинам зачать, если попросить Пресвятую Богородицу о даровании младенца. Если поставить свечку перед святым образом и искренне испросить помощи в укреплении веры и даровании здравия, то молитва обязательно будет услышана.


Молченская икона находится в Конотопской епархии. Считается, что на Сумские земли икону принесли монахи, а сами поселились в пещерах. Со временем о них все забыли, а сама икона потерялась. Спустя век один местный пасечник увидел сияние, исходящее от дерева — на ветвях располагался святой лик. Было решено провести на месте явления молебен — случилось это 18 сентября 1405 года. А позже здесь построили мужской Молченский монастырь.

День памяти святых Трофима, Савватия и Доримедонта 2 октября

Эти святые мученики пострадали за веру Христову во времена правления императора Проба в Антиохии. Когда там устроили языческий праздник, праведники с грустью смотрели на происходящие и только молились Господу, чтобы он прекратил бесчинства. Стражи схватили Трофима и Савватия, чтобы заставить их отречься от христианской веры. Какие только пытки не придумывали мучители для этих храбрых мужей, но у них не получилось. Савватий погиб, а Трофима отправили в темницу. Именно здесь к нему пришел тайно уверовавший сенатор Доримедонт. Этот человек излечил раны мученика, но его тайна вскрылась. Тогда обоих христиан обезглавили.


Можно ли в эти выходные, 1 и 2 октября, работать, солить капусту, посещать кладбище, убираться дома

Запреты в праздник икон Девы Марии «Целительница» и Молченская 

  • запрещено предаваться лени, суетиться и беспокоиться о неважном;
  • в этот праздник нельзя убивать пауков, чтобы не навлечь беду;
  • 1 октября не хвастаются своими достижениями и не просят у высших сил чего-то материального;
  • запрет распространяется на бранные слова, жестокость, обиду и злость.

А вот убираться в доме и заниматься домашними заготовками как раз можно. Напротив, забота о своих ближних и поддержание уюта — дело богоугодное.

Запреты в день памяти святых Трофима, Савватия и Доримедонта

  • 2 октября не рекомендуется использовать в быту острые предметы. Если и работать, то только очень аккуратно, потому что можно пораниться.
  • Запрещено в воскресенье ловить рыбу. В народе говорили, что дух воды может навредить рыбакам.
  • Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, будто то близкие или просящие у церкви.
  • В праздник не пересчитывают деньги, чтобы не привлечь ситуацию, когда считать будет нечего.
  • Запрещено стричь волосы и ногти.

Так как заниматься консервацией и солить капусту без острых предметов невозможно, то 2 октября этим заниматься нельзя. Зато посещать кладбище и поминать усопших в праздник можно.

 

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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