Жена Константина Ивлева похвасталась кольцом с бриллиантом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Константина Ивлева похвасталась кольцом с бриллиантом

Жена Константина Ивлева похвасталась кольцом с бриллиантом
Супруга шеф-повара Константина Ивлева, Валерия продемонстрировала подарок мужа. 30-летняя Валерия Куденкова поблагодарила избранника за презент. Теперь руку молодой мамы украшает кольцо с внушительным «камушком». Выпускница журфака МГУ стала второй женой 48-летнего Константина Ивлева. Они сыграли пышную свадьбу в прошлом году. В апреле у супругов появилась на свет дочь, которую они назвали Никой. Валерия рассказала, что возлюбленный сделал ей сюрприз. Избранница ведущего шоу «На ножах» опубликовала фото своей руки, на безымянном пальце которой было надето роскошное кольцо с камнем прямоугольной формы. «А у меня вот такая красота появилась. Муж подарил!» — заявила Куденкова. Жена шеф-повара также сообщила, что ее мама – известный ветеринар в Тамани – ее родном городе. Недавно родительница Валерии приезжала к ним в гости навестить внучку.
Супруги пока не показывают лицо Ники. «Так много спрашивают меня о том, когда покажу дочь. Откуда такой интерес к чужому ребенку? Я не знаю, когда. Пока не хочу. Если бы кто-то случайно показал Нику, то я бы никак не отреагировала. А если бы специально, то сделала бы выводы о человеке», — высказалась жена Ивлева. Валерия отметила, что Новый год они с мужем всегда празднуют дома в кругу близких друзей. И в этот раз супруги не планируют нарушать традицию. «У нас дома около 30 человек собираются. А потом мы улетаем. Сейчас не знаю по поводу поездки. Но на Новый год мы точно будем дома с друзьями», — заверила Куденкова. Избранница телеведущего указала, что ее беременность протекала непросто. За это время она набрала 17 килограммов. «Я вышла из роддома, весив 70 кг. Через два месяца я полностью вернулась и даже немного худее стала, чем до беременности. Я похудела до 58, а сейчас набрала до 60-ти. Но мне нравится», — сообщила молодая мама.
# Шоу-бизнес Ивлев Константин
По материалам: z-aya

Последние новости

В Кремле рассказали об отсутствии планов разговора Путина и генсека ООН
В Кремле рассказали об отсутствии планов разговора Путина и генсека
Новинка в Game Pass — игра PAW Patrol: Grand Prix стала доступна в подписке после релиза
Новинка в Game Pass — игра PAW Patrol: Grand Prix стала доступна в
Хайден Панеттьери рассказала о психологической травме у своей 7-летней дочери из-за разлуки с ней: "Это крик о помощи"
Хайден Панеттьери рассказала о психологической травме у своей
Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром Машковым
Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром
Шахназаров высмеял включение Анны Семенович в черный список Украины
Шахназаров высмеял включение Анны Семенович в черный список Украины
Миро посмеялась над побегом Аллы Пугачевой
Миро посмеялась над побегом Аллы Пугачевой
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что происходит с ее мамой
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что происходит с ее мамой
Жена Константина Ивлева похвасталась кольцом с бриллиантом
Жена Константина Ивлева похвасталась кольцом с бриллиантом
Лоза заступился за Аллу Пугачеву
Лоза заступился за Аллу Пугачеву
"Милота, да и только": нейросеть изобразила персонажей "Звёздных войн" в детстве (14 фото)
"Милота, да и только": нейросеть изобразила персонажей
Первые минуты жизни. Юлия Ефременкова поделилась фото близнецов из роддома
Первые минуты жизни. Юлия Ефременкова поделилась фото близнецов из
Названа возможная тема незапланированного выступления генсека НАТО
Названа возможная тема незапланированного выступления генсека НАТО

Топ на сегодня

Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной мобилизации
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4 видео)
Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4

Еще по теме

Жена Константина Ивлева поделилась своими страхами
Молодая жена Константина Ивлева ждет ребенка
Жена Константина Ивлева высказалась о родах
Жена Константина Ивлева поделилась фото с новорожденной дочкой