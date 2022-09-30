Жена Константина Ивлева похвасталась кольцом с бриллиантом

Супруга шеф-повара Константина Ивлева, Валерия продемонстрировала подарок мужа. 30-летняя Валерия Куденкова поблагодарила избранника за презент. Теперь руку молодой мамы украшает кольцо с внушительным «камушком». Выпускница журфака МГУ стала второй женой 48-летнего Константина Ивлева. Они сыграли пышную свадьбу в прошлом году. В апреле у супругов появилась на свет дочь, которую они назвали Никой. Валерия рассказала, что возлюбленный сделал ей сюрприз. Избранница ведущего шоу «На ножах» опубликовала фото своей руки, на безымянном пальце которой было надето роскошное кольцо с камнем прямоугольной формы. «А у меня вот такая красота появилась. Муж подарил!» — заявила Куденкова. Жена шеф-повара также сообщила, что ее мама – известный ветеринар в Тамани – ее родном городе. Недавно родительница Валерии приезжала к ним в гости навестить внучку.Супруги пока не показывают лицо Ники. «Так много спрашивают меня о том, когда покажу дочь. Откуда такой интерес к чужому ребенку? Я не знаю, когда. Пока не хочу. Если бы кто-то случайно показал Нику, то я бы никак не отреагировала. А если бы специально, то сделала бы выводы о человеке», — высказалась жена Ивлева. Валерия отметила, что Новый год они с мужем всегда празднуют дома в кругу близких друзей. И в этот раз супруги не планируют нарушать традицию. «У нас дома около 30 человек собираются. А потом мы улетаем. Сейчас не знаю по поводу поездки. Но на Новый год мы точно будем дома с друзьями», — заверила Куденкова. Избранница телеведущего указала, что ее беременность протекала непросто. За это время она набрала 17 килограммов. «Я вышла из роддома, весив 70 кг. Через два месяца я полностью вернулась и даже немного худее стала, чем до беременности. Я похудела до 58, а сейчас набрала до 60-ти. Но мне нравится», — сообщила молодая мама.