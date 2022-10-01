. 18 примеров плохого фотошопа, доказывающего, что некоторых людей лучше к нему никогда не подпускать
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 18 примеров плохого фотошопа, доказывающего, что некоторых людей лучше к нему никогда не подпускать

18 примеров плохого фотошопа, доказывающего, что некоторых людей лучше к нему никогда не подпускать

18 примеров плохого фотошопа, доказывающего, что некоторых людей лучше к нему никогда не подпускать

Владение магией фотошопа даёт массу преимуществ. За пару кликов мышкой вы можете сделать любой снимок лучше, ярче и оригинальнее. Главное, не перестараться и использовать возможности программы в меру. Однако, к сожалению, на это предостережение обращают внимание далеко не все.

Существует отдельный ряд фотошоперов, которых хлебом не корми, дай использовать побольше фильтров и масок, делающих кожу гладкой и пластмассовой, как у куклы, мышцы несоизмеримо большими, а глаза безумными. Конечно, только на этом их способности не ограничиваются. В их арсенале есть множество смешных и странных идей. Предлагаем вам взглянуть, как они воплотили в жизнь некоторые из них.

Все пришли полюбоваться на гигантскую анаконду

Максимально худые ноги, узкая талия и невероятно пышная грудь

Реклама переноски для кошек. Зачем такое делать?

Большой бассейн, который вмещает всю семью. Ноги, видимо, не учитываются

«Каждая женщина мечтает о моих формах», — пишет девушка в своём аккаунте

Она такая горячая, что плавит оконные рамы.

Какой чудесный душ

Странный способ есть куриные крылышки

Девочка и её собака реалистично плавают в бассейне

Жизнь этого мужчины — сплошная фотошопная фантазия

Когда слегка перестаралась с кремом против морщин

Ей нужен экзорцист.

Вот это формы

Садовник, который занимается фотошопом

Много мышц не бывает

Он, должно быть, съел много шпината.

Мне кажется, или его борода вот-вот отклеится?

Чем больше разглядываешь фотографию, тем больше появляется вопросов

Увидел этого парня в Тиндере. Похоже, что он прифотошопил чужую голову к своему телу

Он похож на Дэвида Бекхэма. Но сильно отфотошоплен. 

Мне нравится, что он просто отдыхает перед полной ванной.

С пропорциями явно теперь что-то не так

Здесь вы можете посмотреть, как фотошоп-мастер смог с помощью фильтров и программы видоизменить известных женщин и приблизить их внешность к идеалу.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 28.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 28.09.2022
Виктория Бекхэм растрогалась, увидев сына Бруклина и его жену Николу Пельтц на показе своего бренда
Виктория Бекхэм растрогалась, увидев сына Бруклина и его жену Николу
«Газпром» заявил о невозможности поставить газ одной европейской стране
«Газпром» заявил о невозможности поставить газ одной европейской
Журналист RuBaltic погиб в боях под Авдеевкой
Журналист RuBaltic погиб в боях под Авдеевкой
Алла Пугачева выставила замок на продажу за астрономическую сумму
Алла Пугачева выставила замок на продажу за астрономическую сумму
Вера Сотникова довела до бешенства каскадера
Вера Сотникова довела до бешенства каскадера
Худяков требует лишить Аллу Пугачеву гражданства
Худяков требует лишить Аллу Пугачеву гражданства
Светлана Лобода ужаснула фото без макияжа
Светлана Лобода ужаснула фото без макияжа
Алла Пугачева травмирует своих детей
Алла Пугачева травмирует своих детей
В российском регионе запретили продавать алкоголь у военкоматов
В российском регионе запретили продавать алкоголь у военкоматов
The New York Times перечислила проблемы Украины на пути в НАТО
The New York Times перечислила проблемы Украины на пути в НАТО
Смешные переписки (16 фото)
Смешные переписки (16 фото)

Топ на сегодня

Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история ужасов»
Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история
Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не признался, что спит с мужиками»
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки Vogue
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки

Еще по теме

Курьезные работы победителей битв фотошоперов (ФОТО)
28 смешных и неудачных попыток фотошопа, которые были обнаружены в Сети
51-летняя Элизабет Херли восхитила идеальной фигурой в бикини (фото)
"Ноги как у Пугачевой уже": изменившаяся Ксения Бородина разочаровала поклонников