. 18 примеров плохого фотошопа, доказывающего, что некоторых людей лучше к нему никогда не подпускать

Владение магией фотошопа даёт массу преимуществ. За пару кликов мышкой вы можете сделать любой снимок лучше, ярче и оригинальнее. Главное, не перестараться и использовать возможности программы в меру. Однако, к сожалению, на это предостережение обращают внимание далеко не все.

Существует отдельный ряд фотошоперов, которых хлебом не корми, дай использовать побольше фильтров и масок, делающих кожу гладкой и пластмассовой, как у куклы, мышцы несоизмеримо большими, а глаза безумными. Конечно, только на этом их способности не ограничиваются. В их арсенале есть множество смешных и странных идей. Предлагаем вам взглянуть, как они воплотили в жизнь некоторые из них.

Все пришли полюбоваться на гигантскую анаконду

Максимально худые ноги, узкая талия и невероятно пышная грудь

Реклама переноски для кошек. Зачем такое делать?

Большой бассейн, который вмещает всю семью. Ноги, видимо, не учитываются

«Каждая женщина мечтает о моих формах», — пишет девушка в своём аккаунте

Она такая горячая, что плавит оконные рамы.

Какой чудесный душ

Странный способ есть куриные крылышки

Девочка и её собака реалистично плавают в бассейне

Жизнь этого мужчины — сплошная фотошопная фантазия

Когда слегка перестаралась с кремом против морщин

Ей нужен экзорцист.

Вот это формы

Садовник, который занимается фотошопом

Много мышц не бывает

Он, должно быть, съел много шпината.

Мне кажется, или его борода вот-вот отклеится?

Чем больше разглядываешь фотографию, тем больше появляется вопросов

Увидел этого парня в Тиндере. Похоже, что он прифотошопил чужую голову к своему телу

Он похож на Дэвида Бекхэма. Но сильно отфотошоплен.

Мне нравится, что он просто отдыхает перед полной ванной.

С пропорциями явно теперь что-то не так

Здесь вы можете посмотреть, как фотошоп-мастер смог с помощью фильтров и программы видоизменить известных женщин и приблизить их внешность к идеалу.