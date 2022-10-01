18 примеров плохого фотошопа, доказывающего, что некоторых людей лучше к нему никогда не подпускать
Владение магией фотошопа даёт массу преимуществ. За пару кликов мышкой вы можете сделать любой снимок лучше, ярче и оригинальнее. Главное, не перестараться и использовать возможности программы в меру. Однако, к сожалению, на это предостережение обращают внимание далеко не все.
Существует отдельный ряд фотошоперов, которых хлебом не корми, дай использовать побольше фильтров и масок, делающих кожу гладкой и пластмассовой, как у куклы, мышцы несоизмеримо большими, а глаза безумными. Конечно, только на этом их способности не ограничиваются. В их арсенале есть множество смешных и странных идей. Предлагаем вам взглянуть, как они воплотили в жизнь некоторые из них.
Все пришли полюбоваться на гигантскую анаконду
Максимально худые ноги, узкая талия и невероятно пышная грудь
Реклама переноски для кошек. Зачем такое делать?
Большой бассейн, который вмещает всю семью. Ноги, видимо, не учитываются
«Каждая женщина мечтает о моих формах», — пишет девушка в своём аккаунте
Она такая горячая, что плавит оконные рамы.
Какой чудесный душ
Странный способ есть куриные крылышки
Девочка и её собака реалистично плавают в бассейне
Жизнь этого мужчины — сплошная фотошопная фантазия
Когда слегка перестаралась с кремом против морщин
Ей нужен экзорцист.
Вот это формы
Садовник, который занимается фотошопом
Много мышц не бывает
Он, должно быть, съел много шпината.
Мне кажется, или его борода вот-вот отклеится?
Чем больше разглядываешь фотографию, тем больше появляется вопросов
Увидел этого парня в Тиндере. Похоже, что он прифотошопил чужую голову к своему телу
Он похож на Дэвида Бекхэма. Но сильно отфотошоплен.
Мне нравится, что он просто отдыхает перед полной ванной.
С пропорциями явно теперь что-то не так
Здесь вы можете посмотреть, как фотошоп-мастер смог с помощью фильтров и программы видоизменить известных женщин и приблизить их внешность к идеалу.