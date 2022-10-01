. Александра Ревву свистом и криками прогнали со сцены Comedy Club после семейных конфликтов
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Александра Ревву свистом и криками прогнали со сцены Comedy Club после семейных конфликтов

Александра Ревву свистом и криками прогнали со сцены Comedy Club после семейных конфликтов

Сегодня зрители увидят новый выпуск Comedy Club. На сцене после длительной паузы появится Александр Ревва. Артист выступит в образе незадачливого певца Вячеслава Столешникова.


Еще несколько месяцев назад Александра Ревву подозревали в эмиграции. 48-летний артист перестал выходить на связь с подписчиками. Говорили, будто он уехал жить вместе с женой и дочерями в Испанию.

Однако это оказалось лишь сплетнями. В сентябре шоумен посетил премьеру фильма в московском кинотеатре. А сегодня появится в эфире канала ТНТ. Артист выступит в Comedy Club с миниатюрой о самом непопулярном певце Вячеславе Столешникове.

«Я очень люблю сцену Comedy, она для меня родная, поэтому всегда приятно участвовать в рубрике Special Guest», — делился эмоциями Ревва.

Говорят, реакция публики в зале была неоднозначной. Артиста попросту освистали, когда тот начал выступать от своего лица. Впрочем, выяснилось, что демонстративное недовольство — шутка. Зрители с улыбкой прогоняли Александра со сцены, требуя, чтобы тот преобразился в Артура Пирожкова.

Комик также опубликовал обрывок скетча в личном блоге, который высоко оценили подписчики. «Спасибо за ваш юмор! Обожаю!»; «Всей семьей смотрим»; «Хочется чего-то хорошего. И так все развлекательные программы пропали», — пишут подписчики.

Напомним, что Артур Пирожков — фирменный образ Реввы. Под этим псевдонимом артист выпустил уже несколько хитов. В беседе с журналистами он объяснял, почему дал своему персонажу именно такую фамилию.

«Бабушка — это отдельный родитель, отдельная любовь. Помню ее добрые руки, пирожки. Оттуда и пошел Пирожков», — говорил он.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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