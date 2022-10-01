. Алексей Безус ушёл с проекта
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Алексей Безус ушёл с проекта

Алексей Безус ушёл с проекта
Алексей Безус не желает становиться отцом и принимать участие в новом формате Дом-2, поэтому он уже сейчас покинул проект «Новая любовь». Формат Дом-2 «Новая любовь» очень скоро канет в небытие, однако новости на этом не заканчиваются. Алексея Безуса совершенно не прельщает идея строить полноценную семью и заводить детей на Поляне. В итоге он принял решение уйти с проекта.

Честно говоря, подобного не ожидал никто. Может его решили выставить с проекта из-за желания организовать тройничок с Татьяной Репиной и Катей Гориной?

Для своих поклонников парень решил записать видеоролик. В нём он рассказал, что решил попробовать дать ещё один шанс Татьяне Репиной и с ней завести семью. Все же, он желает, чтобы дочь росла в полноценной семье. Удивительно, что Лёша верит, будто он нужен Тане без денег и проектной славы. Все же, она не просто так планировала в понедельник начинать перевозить свои вещи на Дом-2.

Все же, преимущественно благодаря Репиной ему дали шанс и позволили участвовать в проекте почти год. Интересно, чем завершится эта история? Уйдёт ли Катя Горина следом?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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