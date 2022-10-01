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Алла Пугачева травмирует своих детей

Алла Пугачева травмирует своих детей
Психолог считает, что певица Алла Пугачева наносит травму своим детям. Известный психолог Илья Саглиани поделился своим мнением о том, какая судьба ждет двойняшек Аллы Пугачевой. Накануне Примадонна вывезла детей из России. По информации в СМИ, звездная семья на частном самолете отправилась в Израиль. Весной прошлого года Алла Борисовна уже вывозила Лизу и Гарри из страны. Учебный процесс был прерван, дети доучивались в дистанционном формате. Лето они провели за границей, а перед началом нового учебного года их вернули обратно. Говорят, что дочка и сын певицы были очень рады, что они снова оказались дома и вернулись к друзьям, по которым очень скучали. Но их радость была недолгой. Примадонна отвела ровно месяц на приобщение детей к «прошлой» жизни.
Саглиани считает, что частая смена места жительства и переезды пагубно влияют на психику детей. Импульсивные решения Примадонны накладывают отпечатки на будущее её наследников. Они будут жить в стрессе и тревоге, что в любой момент могут снова потерять друзей и оказаться в совершенно непривычной обстановке. «Сейчас они еще в раннем возрасте, а затем это может усугубляться и превращаться в депрессию. И все равно это негативный отпечаток, психологическая травма может остаться навсегда», — цитирует психолога источник «ЭГ». Между прочим, некоторые оптимисты верят, что Пугачева уехала всего на пару дней, чтобы встретиться со своим мужем. Они не виделись уже месяц, так как приезд юмориста в Россию нежелателен. Есть информация о том, что Алла Борисовна не купила обратные билеты. Впрочем, сама артистка пока не сделала официального заявления о своем отъезде.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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