. Алла Пугачева выставила замок на продажу за астрономическую сумму

Похоже, певица Алла Пугачева больше не собирается возвращаться в Россию. Звезда российской эстрады решила оборвать все связи с родиной. Стало известно, что замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь выставлен на продажу. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.Примадонна хочет получить за свое имение один миллиард рублей. Сейчас в легендарном замке, за который Максим Галкин* был готов лить масло на головы и сражаться до последнего, временно проживает внук певицы. Никита Пресняков присматривает за имуществом 73-летней Аллы Борисовны и ее супруга. Продать имущество, которое связывает Примадонну с Россией, пока не получается. Даже среди самых преданных поклонников еще не нашлись те, кто готов отвалить крупную сумму за недвижимость своего кумира, пишет Telegram-канал Mash!