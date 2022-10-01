. Алла Пугачева выставила замок на продажу за астрономическую сумму
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Алла Пугачева выставила замок на продажу за астрономическую сумму

Алла Пугачева выставила замок на продажу за астрономическую сумму
Похоже, певица Алла Пугачева больше не собирается возвращаться в Россию. Звезда российской эстрады решила оборвать все связи с родиной. Стало известно, что замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь выставлен на продажу. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Примадонна хочет получить за свое имение один миллиард рублей. Сейчас в легендарном замке, за который Максим Галкин* был готов лить масло на головы и сражаться до последнего, временно проживает внук певицы. Никита Пресняков присматривает за имуществом 73-летней Аллы Борисовны и ее супруга. Продать имущество, которое связывает Примадонну с Россией, пока не получается. Даже среди самых преданных поклонников еще не нашлись те, кто готов отвалить крупную сумму за недвижимость своего кумира, пишет Telegram-канал Mash!
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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