. Алла Пугачева забрала все документы детей из гимназии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева забрала все документы детей из гимназии

Алла Пугачева забрала все документы детей из гимназии
Певица Алла Пугачева, похоже, насовсем улетела из России. Перед началом учебного года артистка приехала в Россию, отвела Гарри и Лизу в гимназию. Она заявила, что хочет навести порядок в своей голове и в умах общества. Однако действия певицы вызвали еще большую неразбериху. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
В конце августа Пугачева порадовала поклонников возвращением в Россию. Она повела детей в третий класс престижной гимназии. Грозилась набить обидчику морду, чего так и не сделала. А еще планировала навести порядок в умах общества. Вот только поведение артистки на родине вызвало еще больше вопросов. Так, она попросила Минюст зачислить ее в иноагенты вслед за супругом Максимом Галкиным*. А потом и вовсе вместе с Гарри и Лизой улетела в Израиль без обратного билета. 73-летнюю исполнительницу видели в московском аэропорту Внуково. Родители, чьи дети ходят в одну гимназию с наследниками Аллы Борисовны уверяют, что Примадонна тщательно готовилась к отъезду из страны. Известно, что она запросила у руководства 1-й московской гимназии в Липках, обучение в которой обходится больше трех миллионов рублей в год, личные дела, табели успеваемости, медкарты. Также звезда попросила предоставить ей сведения о грамотах и наградах детей, сообщает Telegram-канал Mash!.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

В Севастополе самолет выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся
В Севастополе самолет выкатился за пределы посадочной полосы и
Яна Поплавская в шоке, что Роднянский восхищается голубыми
Яна Поплавская в шоке, что Роднянский восхищается голубыми
Юлия Меньшова показала, какой памятник поставила отцу
Юлия Меньшова показала, какой памятник поставила отцу
Оскар Кучера высказался, кого надо в первую очередь отправлять на фронт
Оскар Кучера высказался, кого надо в первую очередь отправлять на
Екатерина Климова жалеет Дмитрия Нагиева
Екатерина Климова жалеет Дмитрия Нагиева
Стала известна причина приезда Пугачевой в Россию: продать замок и забрать документы детей
Стала известна причина приезда Пугачевой в Россию: продать замок и
Бочаров о Шаце*: «В его шутках ничего про политику не было. Разве что слово жопа наоборот»
Бочаров о Шаце*: «В его шутках ничего про политику не было. Разве что
The Game Awards 2022 будет открыта для посещения, впервые за 3 года
The Game Awards 2022 будет открыта для посещения, впервые за 3 года
В Польше завершили строительство стены на границе с Белоруссией
В Польше завершили строительство стены на границе с Белоруссией
Эвелина Бледанс показала голую грудь
Эвелина Бледанс показала голую грудь
Алла Пугачева забрала все документы детей из гимназии
Алла Пугачева забрала все документы детей из гимназии
С каким мужчиной Борис Моисеев проводил много времени
С каким мужчиной Борис Моисеев проводил много времени

Топ на сегодня

Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не признался, что спит с мужиками»
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки Vogue
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки
Татьяна Буланова категорических не хочет заводить детей от молодого возлюбленного
Татьяна Буланова категорических не хочет заводить детей от молодого

Еще по теме

Потребовала у педагогов медкарты и сведения: дети Пугачевой будут учиться в Израиле
Алла Пугачева покинула Россию
Алла Пугачева сошла с ума, заявил парламентарий
Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом