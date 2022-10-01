. Алла Пугачева забрала все документы детей из гимназии

Певица Алла Пугачева, похоже, насовсем улетела из России. Перед началом учебного года артистка приехала в Россию, отвела Гарри и Лизу в гимназию. Она заявила, что хочет навести порядок в своей голове и в умах общества. Однако действия певицы вызвали еще большую неразбериху. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.В конце августа Пугачева порадовала поклонников возвращением в Россию. Она повела детей в третий класс престижной гимназии. Грозилась набить обидчику морду, чего так и не сделала. А еще планировала навести порядок в умах общества. Вот только поведение артистки на родине вызвало еще больше вопросов. Так, она попросила Минюст зачислить ее в иноагенты вслед за супругом Максимом Галкиным*. А потом и вовсе вместе с Гарри и Лизой улетела в Израиль без обратного билета. 73-летнюю исполнительницу видели в московском аэропорту Внуково. Родители, чьи дети ходят в одну гимназию с наследниками Аллы Борисовны уверяют, что Примадонна тщательно готовилась к отъезду из страны. Известно, что она запросила у руководства 1-й московской гимназии в Липках, обучение в которой обходится больше трех миллионов рублей в год, личные дела, табели успеваемости, медкарты. Также звезда попросила предоставить ей сведения о грамотах и наградах детей, сообщает Telegram-канал Mash!.