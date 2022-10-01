. Авторы ожидаемой стратегии Minecraft Legends рассказали о мобах в игре
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Авторы ожидаемой стратегии Minecraft Legends рассказали о мобах в игре

Авторы ожидаемой стратегии Minecraft Legends рассказали о мобах в игре


Анонсированная летом этого года стратегия Minecraft Legends продолжает обрастать подробностями. Разработчики начали выпускать дневники, в которых делятся деталями о предстоящем проекте.

Сегодня был опубликован дневник разработчиков Minecraft Legends, где они рассказали о мобах в игре. Ниже можно посмотреть этот ролик, в котором демонстрируются разные враги, которых стоит ожидать в новой игре по серии Minecraft. В видео разработчики рассказывают, чем мобы в Legends отличаются от привычных игрокам мобов в Minecraft, каким образом команда вводила новых персонажей и многое другое.


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Отметим, ранее журналисты публиковали первые впечатления про Minecraft Legends, отмечая, что игра является «настоящей стратегией».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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