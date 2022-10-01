. Байден выделил Украине больше 12 миллиардов долларов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Байден выделил Украине больше 12 миллиардов долларов

Байден выделил Украине больше 12 миллиардов долларов

Байден выделил Украине больше 12 миллиардов долларовБайден выделил Украине 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи

Президент США Джо Байден выделил Украине 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи. Об этом сообщает Белый дом.

Средства будут выделены в рамках закона о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года. Ранее этот документ был принят сенатом Конгресса США.

28 сентября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов. «Он [пакет] среди прочего включает 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками», — заявила она.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, по мнению Вашингтона, сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать возможность вступления Украины в НАТО. Представитель Белого дома пояснил, что США по-прежнему поддерживают политику открытых дверей в альянсе, но «прямо сейчас лучший способ поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО
Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО
В Госдуме заявили об изменении статуса Азовского моря
В Госдуме заявили об изменении статуса Азовского моря
Василиса Володина предсказала будущее Аллы Пугачевой
Василиса Володина предсказала будущее Аллы Пугачевой
Байден выделил Украине больше 12 миллиардов долларов
Байден выделил Украине больше 12 миллиардов долларов
Канадские аналитики признали выгоду европейского энергетического кризиса для Вашингтона
Канадские аналитики признали выгоду европейского энергетического
Простые способы, которые помогут дачникам избавиться от мышей
Простые способы, которые помогут дачникам избавиться от мышей
Девушки рассказали о своих провальных свиданиях (18 фото)
Девушки рассказали о своих провальных свиданиях (18 фото)
Алексей Безус ушёл с проекта
Алексей Безус ушёл с проекта
Авторы ожидаемой стратегии Minecraft Legends рассказали о мобах в игре
Авторы ожидаемой стратегии Minecraft Legends рассказали о мобах в игре
Федорцов: «Играл в спектакле «Мастер и Маргарита» с Авиловым и Самохиной. Сначала умер он, затем она»
Федорцов: «Играл в спектакле «Мастер и Маргарита» с Авиловым и
Британские предприятия предрекли увеличение затрат на электричество в пять раз
Британские предприятия предрекли увеличение затрат на электричество в
Лунный календарь стрижки волос на октябрь 2022 года
Лунный календарь стрижки волос на октябрь 2022 года

Топ на сегодня

Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром Машковым
Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром
Психолог Вероника: «Детей Пугачевой и Галкина* выносила какая-то украинская женщина»
Психолог Вероника: «Детей Пугачевой и Галкина* выносила какая-то
Кристина Орбакайте после отъезда Пугачевой не выходит на связь
Кристина Орбакайте после отъезда Пугачевой не выходит на связь
Олимпийский чемпион из Италии счел позором дисквалификацию россиян и белорусов
Олимпийский чемпион из Италии счел позором дисквалификацию россиян и
В России внезапно упал спрос на микрозаймы после частичной мобилизации
В России внезапно упал спрос на микрозаймы после частичной мобилизации

Еще по теме

США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost
США выделят Украине новый пакет военной помощи на 550 млн долларов
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450 миллионов долларов
Советник Байдена разъяснил ситуацию с заморозкой военной помощи Украине на 100 млн долларов