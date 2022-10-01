. Бочаров о Шаце*: «В его шутках ничего про политику не было. Разве что слово жопа наоборот»
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Бочаров о Шаце*: «В его шутках ничего про политику не было. Разве что слово жопа наоборот»

Бочаров о Шаце*: «В его шутках ничего про политику не было. Разве что слово жопа наоборот»

Подписчики Андрея Бочарова долгое время интересовались мнением артиста о своих коллегах по О.С.П-студии. Наконец, шоумен прервал молчание и опубликовал в Telegram-канале откровенное видео. В нем он рассказал все, что думает.


*Михаил Шац признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.
**Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.

Взгляды на последние события у актеров «33 квадратных метров» кардинально противоположные. Михаил Шац и Татьяна Лазарева** покинули страну и продолжают критиковать Россию. Андрей Бочаров придерживается иной точки зрения и откровенно насмехается над бывшими коллегами.

Он вспомнил, по какой причине канал СТС расторгнул контракт с Шацем и Лазаревой. Политика, уверяет юморист, в этом деле не замешана, что бы ни думали экс-партнеры по съемочному цеху.

«Помню в 2012 году им, Тане и Мише, не продлили контракт на СТС. Они там вели передачу «Хорошие шутки»: там какие-то конкурсы, слово жопа наоборот нужно было говорить. Канал переориентировался на более молодую аудиторию и тех, кто постарше, стали убирать с эфира. Так вот Шац на полном серьезе начал заявлять, что его уволили с телевиденья за правду, за его взгляды. В его шутках и близко ничего про политику не было. Ну, разве что, слова жопа наоборот», — смеется актер.

Бочаров отметил, свое мнение в личном общении никому не навязывал ни тогда, ни сейчас. Шоумен не продолжает поддерживать тесное общение с экс-партнерами по проектам и давно перестал следить за заявлениями Лазаревой и Шаца.

«Если честно, я не очень-то и слежу за их публичными высказываниями со времен этого карикатурного и позорного координационного совета оппозиции. Там стало ясно, что они свернули куда-то не туда, поехали не по той дорожке. И вот оказались в стане предателей своей страны», — заключил 56-летний юморист.

Сейчас Татьяна Лазарева проживает в Испании, а Михаил Шац — в Израиле. Оба получили статус иноагентов. Несмотря на антироссийскую позицию, 56-летняя экс-ведущая хочет однажды вернуться в Россию. Недавно стало известно, что она оспаривает в суде решение Минюста.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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