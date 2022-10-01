. Бывший редактор Первого канала сбежала из-под домашнего ареста

Вадим Карасев

RT: экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста, к которому была приговорена в качестве меры пресечения по делу о дискредитации российской армии. Об этом RT сообщил ее бывший супруг Игорь Овсянников.

По словам бывшего мужа, Овсянникова сбежала в ночь на субботу, 1 октября, вместе с их общей 11-летней дочерью. Мужчина не знает, где именно сейчас может скрываться его бывшая жена с их ребенком, однако он вспомнил, что экс-редактор Первого канала с весны хотела уехать за границу. Овсянников наложил запрет на вывоз ребенка, также у девочки нет загранпаспорта.

Овсянников заявляет, что с конца августа не знает о местоположении дочери. По его словам, бывшая супруга похитила девочку — она перестала появляться в школе и сбивчиво отвечает на вопросы, когда до нее получается дозвониться.

Марина Овсянникова должна была находиться под домашним арестом до 9 октября. Ей предъявили обвинение по статье о фейках про ВС РФ из-за одиночного пикета. До этого ее несколько раз штрафовали. 14 марта Овсянникова ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывающим прекратить специальную военную операцию России на Украине, за что ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.