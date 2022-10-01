. Деньги в казначейство придут быстрее
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Деньги в казначейство придут быстрее

Деньги в казначейство придут быстрее

В России сократили срок перевода денег на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета. Такой закон вступает в силу 1 октября.

Документ вносит изменения в Закон «О национальной платежной системе». Раньше на любой денежный перевод отводилось три дня, даже если речь шла о перечислении налогов или оплате государственных или муниципальных услуг.

С октября деньги на банковские счета в составе единого казначейского счета, открытого в Банке России, будут зачислять в течение одного рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со счета плательщика или за днем предоставления плательщиком наличных средств.


Как ранее сказал премьер-министр Михаил Мишустин, новые нормы значительно сократят срок поступления денег в бюджетную систему. При этом информация о таких банковских операциях будет быстрее поступать в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Это позволит повысить эффективность использования бюджетных средств.


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По материалам: pnp.ru

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