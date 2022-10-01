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Депутат Худяков: «Пугачева предала народ, который сделал ее богатой. Теперь пусть уезжает навсегда»

Депутат Худяков: «Пугачева предала народ, который сделал ее богатой. Теперь пусть уезжает навсегда»

29 сентября Алла Пугачева с детьми уехала в Израиль, где ее ждет супруг Максим Галкин*. Сообщается, что Примадонна покинула Россию без обратного билета. Депутат Роман Худяков высказался о побеге певицы.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Роман Худяков без стеснения критикует не только Максима Галкина, но и Аллу Пугачеву. Так, политик не остался в стороне и едко высказался по поводу отъезда 73-летней Примадонны за границу.

«Пугачева и Галкин предали свой народ, свою публику, которая сделала их известными и богатыми. Теперь пусть уезжают навсегда. Лишить их гражданства! А если попробуют вернуться, гнать в шею! Скоро они осознают, что на Западе никому не нужны — их карьера и красивая жизнь закончатся вместе с окончательным освобождением Украины от преступного киевского режима», — написал депутат в соцсетях.

Госдеятеля возмущает, что Алла Борисовна покинула страну, не предупредив. «Пугачева ушла по-английски: ни прощальных постов в соцсетях, ни предупреждений друзьям. Разве что автомобиль артистки очевидцы успели заснять въезжающим на территорию аэропорта Внуково… Певица улетела из России с детьми, обратных билетов у них нет. Все наши знаменитости, которые высказываются против спецоперации и наших военных, должны понимать самое главное: они ставят крест не только на своей карьере, но и на своей жизни. Они сюда больше не въездные!» — добавил Худяков.

Ранее Примадонна впервые высказалась о политической ситуации в этом месяце. Исполнительница молчала полгода, но внезапно поддержала супруга, который критиковал действия российской власти и был объявлен иноагентом.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — писала Пугачева в личном блоге.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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