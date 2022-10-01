. Девственник Анатолий Вассерман увлекается просмотром порно

Депутат Анатолий Вассерман много лет назад дал обед безбрачия. Анатолий стал известен благодаря участию в интеллектуальных шоу. Сейчас мужчина занимается политической деятельностью и может похвастаться приличным заработком. Однако думать о личной жизни 70-летний чиновник не спешит. Несмотря на преклонный возраст, Анатолий Вассерман ни разу не имел близких отношений с женщинами. Политик признается, что давно оставил эту затею в прошлом. «Начинать в 70 лет, пожалуй, немного поздновато. Все-таки для того, чтобы начинать половую жизнь, нужен достаточно высокий гормональный уровень. Продолжать ее можно уже на накопленном опыте», — сетует он.В программе «Респиратор Бабушкина» канала RTVI чиновник откровенно рассказал и о просмотре порно. «Да пару дней назад смотрел, — заявил Анатолий. — У меня подключен полный пакет одного из кабельных провайдеров, включая несколько порноканалов. Изредка у меня находится минут 20, чтобы туда заглянуть параллельно с какой-то текущей работой». К слову, Вассерман может похвастаться приличным состоянием. Несколько лет назад он получил столичную квартиру в подарок от друга Лужкова. Звезда шоу «Своя игра» также доволен зарплатой чиновника, но отмечает: больше всего денег приносит высказывание своего мнения в медийном пространстве. «Я получаю кайф, когда трачу деньги, а не когда их зарабатываю. Тем более что трачу я деньги по большей части на оборудование для работы, на оплату своих помощников, на подарки, кстати говоря, для самых разных людей», — говорил он.