. Диету Яны Рудковской рассекретил ее сын Гном Гномыч
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Диету Яны Рудковской рассекретил ее сын Гном Гномыч

Диету Яны Рудковской рассекретил ее сын Гном Гномыч
47-летняя бизнесвумен Яна Рудковская отличается изящной фигурой. Саша Плющенко рассказал, что ест его мама. Яна Рудковская в свои 47 лет может похвастаться идеальными параметрами. Продюсер Димы Билана – обладательница хрупкой фигуры, тонкой талии и абсолютно плоского животика. Секретом ее диеты в телеэфире поделился сын Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Саша. Гном Гномыч (так мальчика называют в семье) рассказал, как его знаменитой маме удается оставаться в прекрасной форме. По словам Плющенко-младшего, к шикарным завтракам, которые Яна часто показывает в соцсетях, она даже не притрагивается. Пирожные и прочие деликатесы достаются другим членам семьи. Сама же Яна ежедневно употребляет в пищу всего два кисломолочных продукта. И лишь в редких случаях позволяет себе менее диетичную еду. «Мама ест всегда йогурт и пьет кефир, очень редко - пирожки. Только когда прилетает с отдыха», - сообщил Плющенко-младший в эфире Пятого канала.
Саша говорит, что его мама очень редко ест мясо или рыбу. «Если увидите, чтобы мама ела мясо, рыбу, это для вас вообще респект», - отметил Плющенко-младший. Сама Яна не скрывает, что действительно ест очень мало. Кроме того, продюсер много времени проводит в спортзале. Благодаря такому режиму она в 47 лет весит 53 килограмма, как двадцать лет назад. В тренажерном зале она занимается под контролем личного тренера. «Самой очень тяжело заниматься. Тяжело вхожу в режим, мне нужно, чтобы меня кто-нибудь попинывал», - говорит Рудковская. Ранее Яна рассказывала, что уже два раза уменьшала грудь. Продюсер не исключает, что ей придется сделать пластику и в третий раз из-за того, что ее бюст постоянно растет. Из-за этого ее мучают сильные боли в спине. Яна - обладательница очень стройной фигуры, но при этом у нее от природы большая грудь. После того, как в 27 лет она родила первого сына, ее бюст увеличился до пятого размера. Это при том, что молодая мама не кормила сына грудью. Рудковская терпела до 39 лет, но после рождения третьего ребенка все-таки решилась на операцию.
# Шоу-бизнес Рудковская Яна
По материалам: z-aya

Последние новости

В центре Москвы на Красной площади состоялся митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда"
В центре Москвы на Красной площади состоялся митинг-концерт
Стало известно место и дата похорон Бориса Моисеева
Стало известно место и дата похорон Бориса Моисеева
Стас Михайлов заплатил кучу денег за пластику
Стас Михайлов заплатил кучу денег за пластику
Диету Яны Рудковской рассекретил ее сын Гном Гномыч
Диету Яны Рудковской рассекретил ее сын Гном Гномыч
Владимир Путин подписал историческое соглашение
Владимир Путин подписал историческое соглашение
Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься в субботу
Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься в субботу
Запреты церковных праздников 1 и 2 октября 2022 года: можно ли работать, солить капусту, посещать кладбище
Запреты церковных праздников 1 и 2 октября 2022 года: можно ли
Средневековый слэшер Mordhau можно опробовать на Xbox
Средневековый слэшер Mordhau можно опробовать на Xbox
Китайский самолет-конкурент Boeing и Airbus прошел сертификацию
Китайский самолет-конкурент Boeing и Airbus прошел сертификацию
Захарова прокомментировала атаку на российское генконсульство в Нью-Йорке
Захарова прокомментировала атаку на российское генконсульство в
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не признался, что спит с мужиками»
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не
Самые сильные молитвы о богатстве и прибавке зарплаты
Самые сильные молитвы о богатстве и прибавке зарплаты

Топ на сегодня

Барзиков и Бухынбалтэ организовали фотосессию, отмечая примирение
Барзиков и Бухынбалтэ организовали фотосессию, отмечая примирение
Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2022 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2022 года
"Поженились мы со Славой": звезда "Сладкой жизни" Мария Шумакова вышла замуж
"Поженились мы со Славой": звезда "Сладкой жизни"
Психолог Вероника: «Детей Пугачевой и Галкина* выносила какая-то украинская женщина»
Психолог Вероника: «Детей Пугачевой и Галкина* выносила какая-то
Кристина Орбакайте после отъезда Пугачевой не выходит на связь
Кристина Орбакайте после отъезда Пугачевой не выходит на связь

Еще по теме

9-летний Саша Плющенко не потерял ни одного рекламного контракта
Яна Рудковская сделала сына товарным знаком
Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской появился на обложке российского глянца
"Очаровательный Гном Гномыч": сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал на страницах американского глянца