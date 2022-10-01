. Дом Данко ограбили, пока жена с сыном спали

Жена певца Данко сообщила о происшествии в полицию. Жена Данко (Александра Фадеева) — Мария Сулуянова — сообщила тревожную новость: их особняк в Ялте ограбили. В момент происшествия сам певец находился на гастролях с «Дискотекой девяностых», дома была только его супруга с шестилетним сыном. По словам Марии, ЧП случилось утром, когда они с сыном спали. Проснувшись, женщина увидела, что ворота ее дома открыты.Хозяйка вместе с пришедшими строителями осмотрела участок и не досчиталась лестницы, а также детского велосипеда. Силуянова отметила, что ущерб ей не важен, а вот сама ситуация страшна. «Пока мы с ребенком спали, неизвестный или неизвестные проникли на участок. Скорее всего, налетчика что-то спугнуло, и он сбежал, не потрудившись закрыть ворота. А если бы он полез в дом?» — поделилась Мария с kp.ru. Сейчас в деле об ограблении разбирается полиция. Правоохранители составили протокол, сняли отпечатки пальцев и изъяли записи с ближайших камер наблюдения.