. Дом Данко ограбили, пока жена с сыном спали
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Дом Данко ограбили, пока жена с сыном спали

Дом Данко ограбили, пока жена с сыном спали
Жена певца Данко сообщила о происшествии в полицию. Жена Данко (Александра Фадеева) — Мария Сулуянова — сообщила тревожную новость: их особняк в Ялте ограбили. В момент происшествия сам певец находился на гастролях с «Дискотекой девяностых», дома была только его супруга с шестилетним сыном. По словам Марии, ЧП случилось утром, когда они с сыном спали. Проснувшись, женщина увидела, что ворота ее дома открыты.
Хозяйка вместе с пришедшими строителями осмотрела участок и не досчиталась лестницы, а также детского велосипеда. Силуянова отметила, что ущерб ей не важен, а вот сама ситуация страшна. «Пока мы с ребенком спали, неизвестный или неизвестные проникли на участок. Скорее всего, налетчика что-то спугнуло, и он сбежал, не потрудившись закрыть ворота. А если бы он полез в дом?» — поделилась Мария с kp.ru. Сейчас в деле об ограблении разбирается полиция. Правоохранители составили протокол, сняли отпечатки пальцев и изъяли записи с ближайших камер наблюдения.
# Шоу-бизнес Данко, певец
По материалам: z-aya

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