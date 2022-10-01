. Екатерина Климова жалеет Дмитрия Нагиева

Актриса Екатерина Климова рассказала, что происходит с Дмитрием Нагиевым. В последнее время о Дмитрие Нагиеве ходит много слухов. Поговаривают, что актер и телеведущий временно решил оставить съемки. Своим мнением о коллеге поделилась Екатерина Климова. Артисты вместе работали над одним проектом, поэтому Екатерина знает о состоянии Дмитрия не понаслышке.По мнению Климовой, Нагиев просто очень устал из-за насыщенного рабочего графика. «Я заметила его сильную усталость. Хочется пожелать Дмитрию сил. По себе знаю, что либо артиста рвут на части, либо он никому не интересен. Поэтому если попадаешь в обойму, то уже не отказываешься от предложений», — рассказала актриса «Каравану историй». Вдаваться в подробности и рассуждать о том, когда Дмитрий может вернуться в эфир, Екатерина не стала.