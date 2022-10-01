. Екатерина Климова жалеет Дмитрия Нагиева
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Екатерина Климова жалеет Дмитрия Нагиева

Екатерина Климова жалеет Дмитрия Нагиева
Актриса Екатерина Климова рассказала, что происходит с Дмитрием Нагиевым. В последнее время о Дмитрие Нагиеве ходит много слухов. Поговаривают, что актер и телеведущий временно решил оставить съемки. Своим мнением о коллеге поделилась Екатерина Климова. Артисты вместе работали над одним проектом, поэтому Екатерина знает о состоянии Дмитрия не понаслышке.
По мнению Климовой, Нагиев просто очень устал из-за насыщенного рабочего графика. «Я заметила его сильную усталость. Хочется пожелать Дмитрию сил. По себе знаю, что либо артиста рвут на части, либо он никому не интересен. Поэтому если попадаешь в обойму, то уже не отказываешься от предложений», — рассказала актриса «Каравану историй». Вдаваться в подробности и рассуждать о том, когда Дмитрий может вернуться в эфир, Екатерина не стала.
# Шоу-бизнес Климова Екатерина
По материалам: z-aya

Последние новости

В Севастополе самолет выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся
В Севастополе самолет выкатился за пределы посадочной полосы и
Яна Поплавская в шоке, что Роднянский восхищается голубыми
Яна Поплавская в шоке, что Роднянский восхищается голубыми
Юлия Меньшова показала, какой памятник поставила отцу
Юлия Меньшова показала, какой памятник поставила отцу
Оскар Кучера высказался, кого надо в первую очередь отправлять на фронт
Оскар Кучера высказался, кого надо в первую очередь отправлять на
Екатерина Климова жалеет Дмитрия Нагиева
Екатерина Климова жалеет Дмитрия Нагиева
Стала известна причина приезда Пугачевой в Россию: продать замок и забрать документы детей
Стала известна причина приезда Пугачевой в Россию: продать замок и
Бочаров о Шаце*: «В его шутках ничего про политику не было. Разве что слово жопа наоборот»
Бочаров о Шаце*: «В его шутках ничего про политику не было. Разве что
The Game Awards 2022 будет открыта для посещения, впервые за 3 года
The Game Awards 2022 будет открыта для посещения, впервые за 3 года
В Польше завершили строительство стены на границе с Белоруссией
В Польше завершили строительство стены на границе с Белоруссией
Эвелина Бледанс показала голую грудь
Эвелина Бледанс показала голую грудь
Алла Пугачева забрала все документы детей из гимназии
Алла Пугачева забрала все документы детей из гимназии
С каким мужчиной Борис Моисеев проводил много времени
С каким мужчиной Борис Моисеев проводил много времени

Топ на сегодня

Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не признался, что спит с мужиками»
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки Vogue
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки
Татьяна Буланова категорических не хочет заводить детей от молодого возлюбленного
Татьяна Буланова категорических не хочет заводить детей от молодого

Еще по теме

Актриса Екатерина Климова удивила фигурой в бикини (фото)
Екатерина Климова показала сексуальное фото в платье
Екатерина Климова и Гела Месхи решили разъехаться из-за работы
Екатерина Климова продемонстрировала свою фигуру в купальнике