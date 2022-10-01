. Елена Малышева рассказала, как избавится от стресса без лекарств

Ведущая Елена Малышева поделилась секретом душевного здоровья. Теледоктор как всегда стоит незыблемым оплотом на страже здоровья россиян. На этот раз она озаботилась душевным состоянием своих виртуальных пациентов, которые не могут справиться с нахлынувшим стрессом и тревогой. Но здесь не нужно изобретать велосипед, считает теледоктор. Природа давно все придумала за нас. Нужно только дать волю инстинктам. «Многие из вас не знают, как с этим справиться и многократно индуцируют самих себя, усиливая свои переживания. С точки зрения медицины, справиться со стрессом может только физическая активность. Это эволюционно закрепленная реакция. Она называется «бей или беги».Ни того, ни другого в современной жизни мы сделать не можем. «Бей или беги» — это мышечная реакция. Но наши мышцы не работают. Работает только нервная система. Поэтому стрессорные гормоны сжигают нас изнутри, делая жизнь невыносимой», — объяснила причины всех наших стрессов Малышева. Соответственно и способ борьбы с ними лежит на поверхности. Нужно всего лишь выплеснуть наши тревоги в физическую активность. «Закрепленный природой механизм — это работа мышц. Именно мышцы сжигают гормоны стресса и все стрессорные вещества», — заявила доктор в Telegram. Кстати, сама Малышева хоть и знает все о здоровье, но тоже подвержена стрессу, бороться с которым намерена с помощью активных физических упражнений.