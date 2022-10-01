. Eni сообщила об «нулевых» поставках российского газа 1 октября
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Eni сообщила об «нулевых» поставках российского газа 1 октября

Eni сообщила об «нулевых» поставках российского газа 1 октября

Итальянская Eni сообщила, что получила уведомление от «Газпрома» о невозможности поставок в запрашиваемых объемах 1 октября, передает ТАСС. Согласно сообщению компании, проблемы возникли с транзитом «голубого топлива» через Австрию. 

1 октября через точку входа «Тарвизио» российский газ для Eni не поставляется, указали в компании. Напомним, Италия планирует полностью отказаться от газовых поставок из России к середине 2024 года, в настоящий момент газ поставляется в страну в сокращенных объемах.

В свою очередь, российская газовая компания пояснила в своем Telegram-канале, что «транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации». В «Газпроме» уточнили, что это связано с регулятивными изменениями на австрийской стороне, идет работа над решением проблемы.

31 августа поставки по «Северному потоку — 1» были остановлены из-за обнаруженных неисправностей. После этого поставки российского газа в Европу шли только по «Турецкому потоку» и через территорию Украины.

В ночь на 26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2»  рядом с островом Борнхольм были обнаружены утечки. Позже стало известно, что газопроводы повредили умышленно, основной версией инцидента считается диверсия. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме. 

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По материалам: pnp.ru

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