. Федорцов: «Играл в спектакле «Мастер и Маргарита» с Авиловым и Самохиной. Сначала умер он, затем она»

Судьба Андрея Федорцова когда-нибудь ляжет в основу приключенческого романа. Он был и военным, и моряком, и рокером, а затем пришел к актерству. За эти годы с ним случилось много интересного.

54-летний Андрей Федорцов сейчас один из самых востребованных антрепризных актеров. Он играет в нескольких спектаклях, которые показывают в разных городах России. По его словам, приходится совмещать выходы на сцену с постоянными съемками в кино и работе на телевидении.

В новом интервью актер поделился воспоминаниями о работе в спектакле по знаменитому роману «Мастер и Маргарита». Молва приписывает произведению Булгакова дурную славу и открыто называет «чертовщиной». Нередки трагические случаи, случавшиеся с людьми, которые прикасались к этой сложной и многогранной работе.

«О, да! Я играл в спектакле «Мастер и Маргарита» с Виктором Авиловым и Анной Самохиной. Когда отыграл первый спектакль, вышел за сцену, все меня поздравляют, и вдруг огромная, казалось бы, крепкая лестница прям рядом с нами грохнулась. Хорошо, никого не убило, не покалечило. Авилов тогда сказал: «Ну, с премьерой тебя, Андрюша», — признался актер.

Он отметил, что произведение Михаила Афанасьевича — его настольная книга, к которой периодически возвращается. В романе столько пластов и столько неразгаданных тайн, что читать его каждый раз — одно удовольствие. Хотя он не может не признать, с романом связаны и трагические ситуации.

«Умер Авилов, за ним — Самохина. Был случай, не могли открыть дверь в номер к артисту, который играл Воланда. Пришлось залезать в окно. Оказалось, у него инфаркт. После этого Вера Сотникова, которая на тот момент играла Маргариту, говорит: «Идите вы все! Я с этим заканчиваю!» Что говорить, есть вещи, которые мы не понимаем», — объяснил Федорцов.

Напомним, Виктор Авилов умер от рака желудка в 2004 году, когда ему был 51 год. Анна Самохина также скончалась от рака в петербургском хосписе в 2010-м, когда ей было всего 47 лет.