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Финляндия и Швеция обсудят вступление в НАТО с Турцией в октябре

Финляндия и Швеция обсудят вступление в НАТО с Турцией в октябреДелегации Финляндии, Швеции и Турции могут обсудить членство в НАТО в октябре

Делегации Финляндии, Швеции и Турции могут провести встречу по вступлению Хельсинки и Стокгольма в НАТО уже в октябре, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы, конечно, надеемся, что члены НАТО завершат процесс рассмотрения нашей заявки как можно быстрее... Осталось получить одобрение парламентов двух стран — Турции и Венгрии», — заявил дипломат. Он добавил, что встреча делегаций, состоявшаяся 26 августа в Хельсинки, прошла в позитивной атмосфере, поэтому Хаависто полагает, что в обсуждениях вступления в НАТО есть прогресс.

23 сентября протокол о приеме Финляндии и Швеции в альянс ратифицировали 27 государств из 30 стран НАТО. Турция пока не подписала его. Она требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм выслали представителей Рабочей партии Курдистана, сняли ряд санкций и делились разведданными по борьбе с терроризмом, прежде чем Анкара сможет одобрить их заявку на вступление в НАТО.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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