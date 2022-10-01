. Галич отгадала Мэри Поппинс, а Кощей пытался выдать себя за Алексея Чумакова: кого раскрыли в шоу «Аватар»

Шоу «Аватар» набирает обороты. Жюри словили азарт и стали спорить на поцелуи, высмеивать друг друга и даже ругаться. А все для того, чтобы отгадать, кто же скрывается под маской.

Нынешний выпуск показал, что наши члены жюри прекрасно справляются со своей работой. После каждого выступления они набрасывают версии, спорят и пытаются понять, кто есть кто на сцене.

Большой вопрос был у звезд к Кощею. Уже несколько выпусков был спор — под аватаром видели либо Алексея Чумакова, либо Доменика Джокера. «Да вы посмотрите, это же стеб Доменика — он выдает себя за Кощея, показывая, какой он худой», — кричал Лазарев. Но его переубеждал Марк Тишман, желающий продвинуть Чумакова. «У Кощея интеллигентная манера общения, прямо как у Леши. Он двигается также, ведет себя», — не унимался член жюри. В итоге на голосование вывели Кощея, под маской которого оказался Доменик Джокер.

«Как я старался показать Чумакова! Я пытался переубедить Лазарева, он знает меня 100 лет. Это было очень весело, очень круто», — не скрывал эмоций раскрытый аватар.

Другой спор заключался в том, чтобы открыть маску Мэри Поппинс. На протяжении нескольких выпусков героиня детской сказки показывала феноменальное пение, а также неожиданные аранжировки всем известных хитов. В данном случае она решила взять «Вою на Луну» Нюши и спела ее с другой обработкой.

Ида Галич уже давно догадывалась, что там скрывается ее подруга Люся Чеботина. И ей удалось уговорить в этом всех — поэтому ее аватар раскрыли в конце.

«Я даже к тебе на премьеру не пришла, чтобы ты меня не мучала вопросами бы и не спалила. Я специально записывала сториз, чтобы спутать всех», — говорит исполнительница хита «Солнце в Монако».

Остался в восторге от исполнительницы и Сергей Лазарев. Глава жюри не скрывая пел дифирамбы и признался — он стал поклонником звезды.

«Для меня вы открытие этого года. У вас много впереди, желаю такого же высокого полета, как у Мэри Поппинс. Это было блестяще, я хотел ошибаться, хотя понимал — это Люся Чеботина», — сказал Лазарев.